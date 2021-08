Žirovska Alpina naprodaj

V DUTB po poročanju časnika Delo iz minulega tedna menijo, da so kot finančni lastniki Alpine naredili vse, da se je družba sanirala in stabilizirala, in ocenjujejo, da je tako z vidika poslovanja družbe kot tržnih razmer čas za prodajo primeren in da bo Alpina nadaljnje razvojne korake lahko naredila z zasebnim strateškim lastnikom.

Ta bi lahko zagotovil dostop do novih trgov in prodajnih kanalov ter boljšo pogajalsko pozicijo do dobaviteljev in večjih kupcev ter optimiziral programe in notranje procese, so povedali v DUTB.

Po neuradnih informacijah Dela so interes za nakup doslej izrazili strateški kupci iz tujine, ki se ukvarjajo s proizvodnjo športne obutve, ter domači vlagatelji, ki niso iz panoge.