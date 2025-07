Žito prodalo del dejavnosti: Gorenjka in Šumi v roke podjetnika iz BiH

Kot so pojasnili v Žitu, je ta odločitev del strateške usmeritve podjetja, ki je krepitev osredotočenosti na svojo temeljno dejavnost, to je pekarstvo. Skupina Podravka namreč nadaljuje aktivno upravljanje portfelja z namenom povečanja osredotočenosti na ključne dejavnosti.

Pogoj za izvedbo kupoprodajnega sporazuma je izločitev konditorskega dela poslovanja Žita v ločeno družbo z imenom Šumi Gorenjka, da bo kupec nato prevzel 100-odstotni delež v novoustanovljenem podjetju. Dodatno bodo Podravkine družbe še naprej ostale distributerji konditorskega portfelja na trgih, kjer so že prisotne, so navedli.

Družbi Žito in UPI Star sta kupoprodajni sporazum podpisali danes. UPI Star Sarajevo bo do zaključka transakcije ustanovil podjetje UPI Star SEE Ljubljana, ki bo končni lastnik. Kupoprodajna cena znaša 8,6 milijona evrov, povečana za stanje zalog in neto denarja na dan zaključka, ki je po izpolnitvi vseh pogojev predviden proti koncu leta, so danes sporočili iz Žita.

UPI Star Sarajevo je v lasti družine Rusmirja Hrvića, podjetnika iz BiH ter solastnika in glavnega izvršnega direktorja AS Holdinga. Hrvić je poslovne izkušnje pridobil z gradnjo in širitvijo prehranskih blagovnih znamk, zlasti v konditorskem in FMCG sektorju. To bo ključnega pomena pri strateškem nadzoru nadaljnjega razvoja blagovnih znamk Šumi in Gorenjka, ki ju bo še naprej vodila ekipa slovenskih in mednarodnih menedžerjev z namenom širitve poslovanja na regionalne in mednarodne trge, so navedli v Žitu.

"To je dolgoročno partnerstvo, ki temelji na spoštovanju tradicije, obnovi in rasti. Naš cilj je nadaljnji razvoj blagovnih znamk, tehnološka modernizacija in širitev na nove trge ob ohranjanju prepoznavne kakovosti, ki jo slovenski potrošniki poznajo in cenijo," je dejal Hrvić.

Predsednica uprave Podravke Martina Dalić je povedala, da je ta odločitev del strateške usmeritve, da se Žito Ljubljana osredotoči na pekarstvo kot temeljno dejavnost, hkrati pa se konditorski del poslovanja ohrani in nadalje razvija. "Gorenjka in Šumi sta močni slovenski blagovni znamki, s katerima so povezane generacije slovenskih, pa tudi potrošnikov v regiji. Zadovoljni smo, da smo našli partnerja, ki bo nadaljeval vlaganja in razvoj blagovnih znamk Šumi in Gorenjka ter tako ohranil njuno vrednost," je dodala.