Življenje v Sloveniji vse dražje, kmalu nove podražitve hrane in energentov?

Storitve so se v enem letu podražile v povprečju za 4,3 odstotka, blago pa za 2,3 odstotka. K skupni inflaciji so največ prispevale višje cene v skupini stanovanj, vode, električne energije, plina in drugih goriv, kjer so bile cene za 8,1 odstotka višje kot avgusta lani.

Podražitve pa se po napovedih še ne bodo ustavile. Analitiki Oxford Economics ocenjujejo, da bi se lahko hrana v državah z evrom že letos podražila za 11,8 odstotka. Najizrazitejše podražitve pričakujejo pri žitih, sadju in zelenjavi ter mlečnih izdelkih, pozneje pa bi se lahko višje cene odrazile tudi pri kruhu, testeninah, siru, vinu in olju.

Na gibanje cen vpliva več dejavnikov. Med pomembnejšimi so nadaljevanje konfliktov v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, ki vplivajo na dobavne verige in cene surovin, pa tudi posledice ekstremne vročine in suše. Dodaten pritisk na kmetijsko proizvodnjo predstavljajo vremenski pojavi, kot je El Niño, ki lahko vplivajo na pridelavo hrane v različnih delih sveta.