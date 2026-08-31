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Gospodarstvo

Življenje v Sloveniji vse dražje, kmalu nove podražitve hrane in energentov?

Ljubljana, 31. 08. 2026 21.11 pred 20 minutami 1 min branja 4

Avtor:
24UR
Podražitev hrane

Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so se avgusta na letni ravni zvišale za tri odstotke. Ob tem analitiki napovedujejo, da bi se lahko do konca leta občutno podražila tudi hrana, nove pritiske na cene pa bi lahko povzročile tudi razmere na energetskih in svetovnih trgih.

Storitve so se v enem letu podražile v povprečju za 4,3 odstotka, blago pa za 2,3 odstotka. K skupni inflaciji so največ prispevale višje cene v skupini stanovanj, vode, električne energije, plina in drugih goriv, kjer so bile cene za 8,1 odstotka višje kot avgusta lani.

Podražitve pa se po napovedih še ne bodo ustavile. Analitiki Oxford Economics ocenjujejo, da bi se lahko hrana v državah z evrom že letos podražila za 11,8 odstotka. Najizrazitejše podražitve pričakujejo pri žitih, sadju in zelenjavi ter mlečnih izdelkih, pozneje pa bi se lahko višje cene odrazile tudi pri kruhu, testeninah, siru, vinu in olju.

Na gibanje cen vpliva več dejavnikov. Med pomembnejšimi so nadaljevanje konfliktov v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, ki vplivajo na dobavne verige in cene surovin, pa tudi posledice ekstremne vročine in suše. Dodaten pritisk na kmetijsko proizvodnjo predstavljajo vremenski pojavi, kot je El Niño, ki lahko vplivajo na pridelavo hrane v različnih delih sveta.

inflacija podražitve življenjski stroški gospodarstvo cene hrane

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KOMENTARJI4

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Don Muri
31. 08. 2026 21.32
Vem samo, da bo Stevo znižal ceno goriva na 1,10€ za liter. Stevo je namrec pred volitvami imel celo predavanje na socijalnih omrežjih kako to storiti. Stevo je mož beseda.
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0 0
inside1
31. 08. 2026 21.26
kje so zdaj vsi ti, ki so pred volitvami obljubljali "blaginjo", NSi?? Namesto dol gre vse gor, pa sedaj videnem, še slabša vlada od prejšnje, pa tako so se hvalili.....
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-3
0 3
lakala28
31. 08. 2026 21.24
Če smo že volili kapitaliste, potem je nujno, da se sprijaznimo z vsak dan višjimi cenami, ker pri njih navzgor omejitev NI. Žal je dr. Golob , ki je delal za ljudi, le še zgodovina. Sedaj ja na ablasti jajo in kapital. Js, res je, to smo volili in jim omogočili samoizvolitev.
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-3
0 3
Groucho Marx
31. 08. 2026 21.31
Litijska in plačni stampedo funkcionarjem ob znižanih minimalcih hišnikom in kuharicam je pa res za ljudi. 😅
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0 0
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