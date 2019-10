Zlata gazela družbi Virs iz Lendave

Podjetje Virs, letošnja dravsko-pomurska gazela, je svojo pot začelo pred 15 leti z zastopstvi. Z akumulacijo in vlaganji v znanje in tehnologijo ter sposobnostjo preobrazbe so danes specializirani na ozko tržno nišo avtomatizacije in robotizacije na področju varjenja in rezanja, so v predstavitvi zlate gazele povedali naDnevniku.

V zadnjih petih letih so prihodke povečali za skoraj štirikrat; lani so dosegli 8,2 milijona evrov. Pri tem dosegajo nadpovprečno dodano vrednost, ki je lani znašala 67.945 evrov na zaposlenega. Podjetje posluje z bonitetno odličnostjo AAA, zaposlenim izplačuje nadpovprečne plače, registrirano pa imajo tudi raziskovalno skupino.

Dodano vrednost poleg inoviranja zvišujejo z razumevanjem marketinga in znamčenjem. Prepoznaven je njihov potencial rasti - s svojimi rešitvami podpirajo in omogočajo razvoj proizvodnih podjetij v Sloveniji, hkrati pa so z izdelki po meri ter s sposobnostjo integracije in obvladovanja verige vrednosti konkurenčni tudi na zunanjih trgih, so poudarili na Dnevniku.