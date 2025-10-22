'Zlati' padec: Po rekordni rasti največja razprodaja zlata v več kot desetletju

Torek je na zlati trg prinesel grob popravek. Potem ko se je cena te plemenite kovine, ki velja za varno zatočišče, nenehno vzpenjala na nove vrhove, je sledil tudi vrtoglav padec. Cena zlata je v le enem dnevu padla za več kot pet odstotkov.

Cena zlata je močno naraščala že od začetka septembra, v tem času je pridobila približno 24 odstotkov vrednosti. Njegova vrednost se je, kot smo že poročali, od oktobra 2023 zvišala za več kot 200 odstotkov. Naslovnice so polnili naslovi o rekordih, ki so ceno zlata ponesli na vrhove. Torek pa je prinesel popravek v višini več kot pet odstotkov, je pa cena danes ponovno rahlo zrasla.

Zlato FOTO: Shutterstock icon-expand

Kot piše CNN, je padec cene zlata, ki velja za varno sredstvo v času negotovosti, predvsem posledica unovčevanja dobičkov zaradi rekordne rasti in pomiritve ozračja, ki jo je čutiti po napovedi, da naj bi se ameriški in kitajski uradniki ponovno srečali na novem krogu trgovinskih pogajanj.

V torek je cena zlata na tržišču padla za kar 6,3 % na 4.082,03 dolarja za unčo (približno 3520 evrov), potem ko je v ponedeljek dosegla rekordno vrednost 4.381,21 dolarja (približno 3778 evrov). Terminske pogodbe za ameriško zlato so se ustalile za 5,7 % pri 4.087,70 dolarja, kar je največji odstotni padec od aprila 2013. Tudi srebro in platina sta v torek beležila močne padce - za sedem oziroma pet odstotkov.

Rekord za rekordom

Analitiki ocenjujejo, da je razprodaja sledila tednom skoraj maničnega nakupovanja, ki je zlato potisnilo na pregrete ravni. Zlato je v letu 2025 zabeležilo zgodovinske dobičke, njegov več kot 50-odstotni porast pa je presegel prejšnja nestanovitna obdobja, kot so bila po napadih 11. septembra, finančni krizi leta 2008 ali celo pandemiji covida-19, spomni CNN.

Samo v zadnjih dveh mesecih so se cene zlata zvišale za 25 %, kar je bila posledica povečanega povpraševanja sredi naraščajočega ameriškega državnega dolga, politične negotovosti in ugibanj o nadaljnjem znižanju obrestnih mer. Vendar pa je optimizem glede umirjanja trgovinskih napetosti med Washingtonom in Pekingom ter okrevanje ameriškega dolarja spodbudil vlagatelje, da so realizirali dobičke iz zlata. Okrepitev dolarja namreč odraža boljšo gospodarsko sliko Združenih držav, kar pa zmanjšuje privlačnost zlata pred drugimi naložbami.

Kljub ponovnim napetostim med dvema največjima svetovnima gospodarstvoma v zadnjih tednih naj bi se njuni trgovinski predstavniki sestali konec tega tedna pred načrtovanim srečanjem med kitajskim voditeljem Ši Jinpingom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom naslednji teden. "Pričakujem, da bomo s kitajskim predsednikom Xijem verjetno sklenili zelo pošten dogovor," je v ponedeljek dejal Trump. "Mislim, da bomo sklenili nekaj dobrega." Analitiki so kot še en razlog za padec cen zlata izpostavili tudi konec festivala Diwali v Indiji, drugi največji porabnici zlata na svetu, kar je zmanjšalo fizično povpraševanje.

Zlato na dolgi rok za bolj uravnotežen portfelj

Kot smo že pojasnjevali, tako kot pri vseh drugih naložbah tudi cena zlata niha. Pri zlatu je bilo več daljših obdobij upadanja, ko je bilo treba za pozitiven donos čakati več let. Pogosto vlagatelji vstopijo v naložbo v zlato takrat, ko je zlato na vrhuncu cene, in nato dolgo čakajo na okrevanje. Na primer tisti, ki so zlato kupili leta 1980, so na rast vrednosti zlata čakali 27 let, medtem ko je pomembno razumeti, da je čas prodaje ključen, a tudi težko napovedljiv. Zlato je običajno dobra izbira za vlagatelje, ki želijo zavarovati svoje premoženje, se zaščititi pred inflacijo in diverzificirati svoj portfelj, s čimer zmanjšujejo skupno tveganje. Zlato praviloma ni naložba, ki bo drastično povečala donosnost posameznikovega portfelja, lahko pa pripomore k bolj uravnoteženemu portfelju, je pojasnila mentorica za osebne finance Kaja Šolinc.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči