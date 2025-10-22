Svetli način
Gospodarstvo

'Zlati' padec: Po rekordni rasti največja razprodaja zlata v več kot desetletju

Washington , 22. 10. 2025 16.02 | Posodobljeno pred 1 uro

Torek je na zlati trg prinesel grob popravek. Potem ko se je cena te plemenite kovine, ki velja za varno zatočišče, nenehno vzpenjala na nove vrhove, je sledil tudi vrtoglav padec. Cena zlata je v le enem dnevu padla za več kot pet odstotkov.

Cena zlata je močno naraščala že od začetka septembra, v tem času je pridobila približno 24 odstotkov vrednosti. Njegova vrednost se je, kot smo že poročali, od oktobra 2023 zvišala za več kot 200 odstotkov. Naslovnice so polnili naslovi o rekordih, ki so ceno zlata ponesli na vrhove. Torek pa je prinesel popravek v višini več kot pet odstotkov, je pa cena danes ponovno rahlo zrasla.  

Zlato
Zlato FOTO: Shutterstock

Kot piše CNN, je padec cene zlata, ki velja za varno sredstvo v času negotovosti, predvsem posledica unovčevanja dobičkov zaradi rekordne rasti in pomiritve ozračja, ki jo je čutiti po napovedi, da naj bi se ameriški in kitajski uradniki ponovno srečali na novem krogu trgovinskih pogajanj.

V torek je cena zlata na tržišču padla za kar 6,3 % na 4.082,03 dolarja za unčo (približno 3520 evrov), potem ko je v ponedeljek dosegla rekordno vrednost 4.381,21 dolarja (približno 3778 evrov). Terminske pogodbe za ameriško zlato so se ustalile za 5,7 % pri 4.087,70 dolarja, kar je največji odstotni padec od aprila 2013. Tudi srebro in platina sta v torek beležila močne padce - za sedem oziroma pet odstotkov.

Rekord za rekordom

Analitiki ocenjujejo, da je razprodaja sledila tednom skoraj maničnega nakupovanja, ki je zlato potisnilo na pregrete ravni. Zlato je v letu 2025 zabeležilo zgodovinske dobičke, njegov več kot 50-odstotni porast pa je presegel prejšnja nestanovitna obdobja, kot so bila po napadih 11. septembra, finančni krizi leta 2008 ali celo pandemiji covida-19, spomni CNN.

Samo v zadnjih dveh mesecih so se cene zlata zvišale za 25 %, kar je bila posledica povečanega povpraševanja sredi naraščajočega ameriškega državnega dolga, politične negotovosti in ugibanj o nadaljnjem znižanju obrestnih mer. Vendar pa je optimizem glede umirjanja trgovinskih napetosti med Washingtonom in Pekingom ter okrevanje ameriškega dolarja spodbudil vlagatelje, da so realizirali dobičke iz zlata. Okrepitev dolarja namreč odraža boljšo gospodarsko sliko Združenih držav, kar pa zmanjšuje privlačnost zlata pred drugimi naložbami. 

Kljub ponovnim napetostim med dvema največjima svetovnima gospodarstvoma v zadnjih tednih naj bi se njuni trgovinski predstavniki sestali konec tega tedna pred načrtovanim srečanjem med kitajskim voditeljem Ši Jinpingom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom naslednji teden.

"Pričakujem, da bomo s kitajskim predsednikom Xijem verjetno sklenili zelo pošten dogovor," je v ponedeljek dejal Trump. "Mislim, da bomo sklenili nekaj dobrega."

Analitiki so kot še en razlog za padec cen zlata izpostavili tudi konec festivala Diwali v Indiji, drugi največji porabnici zlata na svetu, kar je zmanjšalo fizično povpraševanje.

Zlato na dolgi rok za bolj uravnotežen portfelj

Kot smo že pojasnjevali, tako kot pri vseh drugih naložbah tudi cena zlata niha. Pri zlatu je bilo več daljših obdobij upadanja, ko je bilo treba za pozitiven donos čakati več let. Pogosto vlagatelji vstopijo v naložbo v zlato takrat, ko je zlato na vrhuncu cene, in nato dolgo čakajo na okrevanje. Na primer tisti, ki so zlato kupili leta 1980, so na rast vrednosti zlata čakali 27 let, medtem ko je pomembno razumeti, da je čas prodaje ključen, a tudi težko napovedljiv. 

Zlato je običajno dobra izbira za vlagatelje, ki želijo zavarovati svoje premoženje, se zaščititi pred inflacijo in diverzificirati svoj portfelj, s čimer zmanjšujejo skupno tveganje. Zlato praviloma ni naložba, ki bo drastično povečala donosnost posameznikovega portfelja, lahko pa pripomore k bolj uravnoteženemu portfelju, je pojasnila mentorica za osebne finance Kaja Šolinc. 

Pri razumevanju rasti cene zlata je treba upoštevati tudi vlogo centralnih bank, ki v zadnjih letih kupujejo velike količine zlata, še posebej v državah v razvoju. Eden od razlogov za to je prizadevanje, da bi se zmanjšala odvisnost od ameriškega dolarja in drugih valut, denominiranih v dolarjih. S temi nakupi centralne banke povečujejo povpraševanje po zlatu, kar pomembno vpliva na njegovo ceno in gibanje na svetovnih trgih.

vrtnar _
22. 10. 2025 17.44
pismo pri dveh kilogramih se mi bo pa kar poznalo 😭
Pošten delavec
22. 10. 2025 17.44
Spet sama mešetarjenja in pohlep, kdor visoko leta, nizko pade, vedno je bilo tako.
Bomboklat
22. 10. 2025 17.43
Veliko vlagataljev v zlato je vceraj postalo exit liquidity. Vudl se je iz avijona da bo padu cim je raja zacela stat pred zlatarnami v vrsti za nakup zlata.
Pajki
22. 10. 2025 17.39
In še bo padlo, ko v Ameriki ne bo več lock downa, konec meseca ko se dobita Trump in Ši, ko bodo spet številke objavili… padlo bo še za 10%
Pajki
22. 10. 2025 17.36
Odlicno, naj pade na 100eur/g, se kupim
Sloale
22. 10. 2025 17.31
+1
Ali ni hil dva dni nazaj clanek na vasi strani kako varna nalozba je zlato… Da ne more pasti, da tudi med receijo pridobiva …….. enkrat zal vsak mehurcek pocei.
jung
22. 10. 2025 17.18
+2
Pri tako hitri in strmi rasti Pričakovano. Zdaj pa kupit.
kor22
22. 10. 2025 17.17
+3
Vau celih 5% v kripto svetu je to nekaj normalnega
kr en 123
22. 10. 2025 17.16
+4
Pri 5% padca po 400% rasti jaz ne vidim razprodaj...
Mukec
22. 10. 2025 17.12
+4
2020 je bil cca 35€, danes 117
Pajki
22. 10. 2025 17.32
Cca 35 je bil 2017
IQ200
22. 10. 2025 17.11
+6
Bolj kot "pade" toliko vec kupim. Prodam pa nikoli. Samo, ko bi nujno rabil za kakšno stvar.
proofreader
22. 10. 2025 16.57
+0
Super, grem kupit par palic.
kryptix
22. 10. 2025 17.14
+5
Zrnc
Potouceni kramoh
22. 10. 2025 16.56
+3
Samo 4% ..se dokupit 100kg.
Pajki
22. 10. 2025 17.37
Seveda boš
3320.
22. 10. 2025 16.49
+6
Zlato se ne prodaja, nikoli.
kryptix
22. 10. 2025 17.14
+10
Jaz ne bom umrl, nikoli. Haha nič bat bodo tvoji prodali isto minuto ko ti greš papa.
Jožajoža
22. 10. 2025 16.47
-2
Rudarjenje zlata bi naj trajalo samo še kakšnih 20. Let.potem zlata ne bo mogoče več najti.tako,vrednot bo samo še rasla
kryptix
22. 10. 2025 17.24
zlato je povsod voda, računalniki na smetišču,..Pri tej ceni še ni vredno ker je proces do zlata dražji od dobička.
ap100
22. 10. 2025 16.29
+8
kaj je padlo - pred tednom dni je prišlo nad 110 in še danes je nad 110 tistih nekaj ur ko je bilo nad 120 pa res ne moramo upoštevati pri ciklih ki se normalno uporabljajo pri zlatu
flojdi
22. 10. 2025 16.29
-11
?a je zlato užitno./ ??ko.če.ne bo ničesar za kupit z njim
3320.
22. 10. 2025 16.49
+8
Lažje boš z zlatom kupil kpt pa z bitkonjom ko enkrat vse ugasnejo.
kryptix
22. 10. 2025 17.19
-1
3320 ti gledaš kot da smo večni. Enkrat zemlje ne bo in zadnji ljudje na zemlji ne bodo trgovali z zlatom ampak z hrano,... Takrat bo zlato samo še en kamen.
janezkranjski007
22. 10. 2025 16.25
+14
Ni zraslo zlato padle so valute
modelx
22. 10. 2025 16.24
+7
brez skrbi. bo sredi novembra šlo nazaj na prjšnji teden. vsekakor pa lahko že po srečanju dumpa s šijem, ko bo dobil prho na svoje kvasenje glede carin s strani šija in prepovedi izvoza redkih kovin
