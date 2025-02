Zlati rekordi: cena lahko spleza še bistveno višje

Teden se je začel z zlatimi rekordi. Kaj poganja ceno zlata in kje so razlogi, da to pleza vedno višje? Skupni imenovalec je ameriški predsednik Donald Trump, ki 'straši' vlagatelje, ti pa iščejo zaščito v tej plemeniti kovini. Centralne banke pa se z zlatimi rezervami zaščitijo pred valutnimi tveganji in zmanjšujejo izpostavljenost dolarju.