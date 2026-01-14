Zlato in srebro dosegata nove rekordne vrednosti

Za 31,1-gramsko unčo zlata je bilo treba zjutraj na borzi v Londonu odšteti 4639 dolarjev (3982 evrov), kar je 1,2 odstotka več kot v torek. Cena srebra se je zvišala za blizu pet odstotkov na 91,5535 dolarja (78,59 evra) in prvič presegla mejo 90 dolarjev (77 evrov).

Razlogi za nadaljnjo rast ostajajo nespremenjeni. Stopnjevanje razmer v Iranu povzroča negotovost med vlagatelji, ki zato denar preusmerjajo v varne naložbe, kot je zlato. Poleg tega po mnenju strokovnjakov zlasti cene zlata zvišuje naraščajoča zaskrbljenost glede neodvisnosti ameriške centralne banke Federal Reserve.

V času politične negotovosti veljajo plemenite kovine, še posebej zlato, po mnenju številnih vlagateljev za varne naložbe. Srebro je tudi pomembna industrijska kovina, potrebna za uporabo v aplikacijah umetne inteligence, robotiki in energetiki. Močno povpraševanje iz industrije prav tako zvišuje cene bakra in kositra.

Zlato se je letos podražilo že za več kot sedem odstotkov, potem ko se je njegova cena v letu 2025 zvišala za 65 odstotkov, kar je najvišja rast od leta 1979. Še bolj se je lani podražilo srebro, za skoraj 150 odstotkov. Od začetka leta 2026 se je podražilo še za več kot četrtino.