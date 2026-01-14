Zlato in srebro dosegata nove rekordne vrednosti

Za 31,1-gramsko unčo zlata je bilo treba zjutraj na borzi v Londonu odšteti 4639 dolarjev (3982 evrov), kar je 1,2 odstotka več kot v torek. Cena srebra se je zvišala za blizu pet odstotkov na 91,5535 dolarja (78,59 evra) in prvič presegla mejo 90 dolarjev (77 evrov).
Razlogi za nadaljnjo rast ostajajo nespremenjeni. Stopnjevanje razmer v Iranu povzroča negotovost med vlagatelji, ki zato denar preusmerjajo v varne naložbe, kot je zlato. Poleg tega po mnenju strokovnjakov zlasti cene zlata zvišuje naraščajoča zaskrbljenost glede neodvisnosti ameriške centralne banke Federal Reserve.
V času politične negotovosti veljajo plemenite kovine, še posebej zlato, po mnenju številnih vlagateljev za varne naložbe. Srebro je tudi pomembna industrijska kovina, potrebna za uporabo v aplikacijah umetne inteligence, robotiki in energetiki. Močno povpraševanje iz industrije prav tako zvišuje cene bakra in kositra.
Zlato se je letos podražilo že za več kot sedem odstotkov, potem ko se je njegova cena v letu 2025 zvišala za 65 odstotkov, kar je najvišja rast od leta 1979. Še bolj se je lani podražilo srebro, za skoraj 150 odstotkov. Od začetka leta 2026 se je podražilo še za več kot četrtino.
Federal Reserve, pogosto imenovana 'Fed', je centralna banka Združenih držav Amerike. Ustanovljena je bila leta 1913 z namenom zagotavljanja bolj varnega, prožnejšega in stabilnejšega monetarnega in finančnega sistema v ZDA. Njeni glavni cilji vključujejo maksimiranje zaposlenosti, stabilizacijo cen (nadzor inflacije) in zmerne dolgoročne obrestne mere. Fed ima pomembno vlogo pri izvajanju monetarne politike, nadzoru bančnega sistema in ohranjanju stabilnosti finančnih trgov. Njena neodvisnost od neposrednega političnega vpliva je ključna za učinkovito opravljanje teh nalog.
Zlato se že tisočletja uporablja kot oblika denarja in shranjevalec vrednosti. V času politične ali ekonomske negotovosti vlagatelji pogosto iščejo zatočišče v naložbah, ki naj bi ohranile svojo vrednost ali celo pridobile na njej, ko druge naložbe, kot so delnice ali obveznice, postanejo bolj tvegane. Zlato velja za 'varno zatočišče', ker njegova vrednost ni neposredno odvisna od uspešnosti posameznega podjetja ali vlade. Poleg tega je njegova ponudba omejena, kar ga ščiti pred inflacijo. Ko se pojavi strah pred vojno, gospodarsko recesijo ali visoko inflacijo, povpraševanje po zlatu običajno naraste, kar posledično dvigne njegovo ceno.
Srebro je poleg svoje vloge kot plemenite kovine in naložbe izjemno pomembno tudi v industriji zaradi svojih edinstvenih fizikalnih in kemičnih lastnosti. Je najboljši prevodnik toplote in elektrike med vsemi kovinami, kar ga dela nepogrešljivega v elektroniki, kjer se uporablja v stikalih, vezjih in pripomočkih za prevajanje. Srebrovi ioni imajo močne protimikrobne lastnosti, zato se uporablja v medicinskih pripomočkih, povojih in premazih za zmanjšanje širjenja bakterij. V fotografiji je bilo srebro ključna sestavina fotografskih emulzij, čeprav se njegov pomen zmanjšuje z digitalno fotografijo. Uporablja se tudi v solarnih panelih za izboljšanje prevodnosti, v zrcalih zaradi visoke odbojnosti ...
