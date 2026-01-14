Naslovnica
Gospodarstvo

Zlato in srebro dosegata nove rekordne vrednosti

London, 14. 01. 2026 10.43 pred 1 uro 1 min branja 28

Avtor:
STA D.L.
Zlato in srebro

Rast cen zlata in srebra se nadaljuje. Obe plemeniti kovini dosegata na borzah nove rekordne vrednosti, kar je posledica geopolitičnih negotovosti in velikega povpraševanja. Dražijo se tudi druge plemenite kovine, ki so pomembne za industrijo, kot sta baker in kositer.

Srebro
Srebro
FOTO: Shutterstock

Za 31,1-gramsko unčo zlata je bilo treba zjutraj na borzi v Londonu odšteti 4639 dolarjev (3982 evrov), kar je 1,2 odstotka več kot v torek. Cena srebra se je zvišala za blizu pet odstotkov na 91,5535 dolarja (78,59 evra) in prvič presegla mejo 90 dolarjev (77 evrov).

Razlogi za nadaljnjo rast ostajajo nespremenjeni. Stopnjevanje razmer v Iranu povzroča negotovost med vlagatelji, ki zato denar preusmerjajo v varne naložbe, kot je zlato. Poleg tega po mnenju strokovnjakov zlasti cene zlata zvišuje naraščajoča zaskrbljenost glede neodvisnosti ameriške centralne banke Federal Reserve.

V času politične negotovosti veljajo plemenite kovine, še posebej zlato, po mnenju številnih vlagateljev za varne naložbe. Srebro je tudi pomembna industrijska kovina, potrebna za uporabo v aplikacijah umetne inteligence, robotiki in energetiki. Močno povpraševanje iz industrije prav tako zvišuje cene bakra in kositra.

Zlato se je letos podražilo že za več kot sedem odstotkov, potem ko se je njegova cena v letu 2025 zvišala za 65 odstotkov, kar je najvišja rast od leta 1979. Še bolj se je lani podražilo srebro, za skoraj 150 odstotkov. Od začetka leta 2026 se je podražilo še za več kot četrtino.

Razlagalnik

Federal Reserve, pogosto imenovana 'Fed', je centralna banka Združenih držav Amerike. Ustanovljena je bila leta 1913 z namenom zagotavljanja bolj varnega, prožnejšega in stabilnejšega monetarnega in finančnega sistema v ZDA. Njeni glavni cilji vključujejo maksimiranje zaposlenosti, stabilizacijo cen (nadzor inflacije) in zmerne dolgoročne obrestne mere. Fed ima pomembno vlogo pri izvajanju monetarne politike, nadzoru bančnega sistema in ohranjanju stabilnosti finančnih trgov. Njena neodvisnost od neposrednega političnega vpliva je ključna za učinkovito opravljanje teh nalog.

Zlato se že tisočletja uporablja kot oblika denarja in shranjevalec vrednosti. V času politične ali ekonomske negotovosti vlagatelji pogosto iščejo zatočišče v naložbah, ki naj bi ohranile svojo vrednost ali celo pridobile na njej, ko druge naložbe, kot so delnice ali obveznice, postanejo bolj tvegane. Zlato velja za 'varno zatočišče', ker njegova vrednost ni neposredno odvisna od uspešnosti posameznega podjetja ali vlade. Poleg tega je njegova ponudba omejena, kar ga ščiti pred inflacijo. Ko se pojavi strah pred vojno, gospodarsko recesijo ali visoko inflacijo, povpraševanje po zlatu običajno naraste, kar posledično dvigne njegovo ceno.

Srebro je poleg svoje vloge kot plemenite kovine in naložbe izjemno pomembno tudi v industriji zaradi svojih edinstvenih fizikalnih in kemičnih lastnosti. Je najboljši prevodnik toplote in elektrike med vsemi kovinami, kar ga dela nepogrešljivega v elektroniki, kjer se uporablja v stikalih, vezjih in pripomočkih za prevajanje. Srebrovi ioni imajo močne protimikrobne lastnosti, zato se uporablja v medicinskih pripomočkih, povojih in premazih za zmanjšanje širjenja bakterij. V fotografiji je bilo srebro ključna sestavina fotografskih emulzij, čeprav se njegov pomen zmanjšuje z digitalno fotografijo. Uporablja se tudi v solarnih panelih za izboljšanje prevodnosti, v zrcalih zaradi visoke odbojnosti ...

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
zlato srebro plemenite kovine borza investicije

KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Order of Free Gardeners
14. 01. 2026 12.21
Zlato je zanzanesljiva investicija, skozi zgodovino vse do danes.
Odgovori
+1
1 0
Con-vid 1984
14. 01. 2026 12.20
A mi lahko razložite zakaj je Iran zaklenjen'
Odgovori
-1
0 1
Yon Dan
14. 01. 2026 12.19
Fed je bil ustanovljen 1913, zaradi nadzora ljudi in pokradli so ljudem zlato. Če pišete neumnosti, pišite resnico.
Odgovori
0 0
vlahov
14. 01. 2026 12.17
Zlato se ne da uničiti.
Odgovori
+2
2 0
Yon Dan
14. 01. 2026 12.17
Zlato in srebro bo še raslo. Povpraševanje je zaradi tega, ker se vrača zlati standard, ki je bil leta 1971 ukinjen. Fiat valute so v propadanju. To je vzrok, ne pa neumnosti v članku.
Odgovori
0 0
Bolfenk2
14. 01. 2026 12.13
Tisti, ki si niste naredili zlatih rezerv v preteklih letih, ste zamudili vlak.
Odgovori
+3
3 0
adorn
14. 01. 2026 12.25
ne rabijo, tisti ki majo dnar lahko služijo tudi z nepremičninami, majo 4 stanovanja ali več v lasti in pobira najem, poznam nekaj takih
Odgovori
0 0
x2f3y1q0đ5
14. 01. 2026 12.03
Vojnam se bližamo...
Odgovori
+3
3 0
Zoran Đinđić
14. 01. 2026 12.21
... zna fajn Fsekati 😁
Odgovori
0 0
Samo navijač
14. 01. 2026 12.00
. Sonce vsako sekundo odda 382.600.000.000.000.000.000.000.000 vatov. Človeštvo porabi 20.000.000.000 vatov. Neverjetna rezerva tudi za starlink. Ali ps drugace; sonce odda na zemljo v eni uri toliko energije ,kod jo človestvo porabi v celem letu. Razumeš kaj ti hocem povedat 😊.
Odgovori
0 0
jedupančpil
14. 01. 2026 12.04
prevec navijaš
Odgovori
+1
1 0
Stauffenberg
14. 01. 2026 11.54
Kitajci kupujejo zlato in to z valutnimi presežki, pri prodaji blaga po celem svetu- v tujini zaslužen papirnati denar menjajo za zlato, srebro....
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
14. 01. 2026 11.49
JP Morgan pa je bil takrat kaznovan malomanj kod 1 milijardo dolarjev.
Odgovori
+1
1 0
Pajki
14. 01. 2026 12.00
Zaradi manipulacije cene zlata
Odgovori
0 0
vlahov
14. 01. 2026 11.47
BTC in zlato je neprimerljivo , čeprav se btc primerja z zlatom. BTC so številke na računalniku in zlato je v žepu. Zlato vzamejo vsi povsod , btc samo redki.
Odgovori
+8
8 0
Samo navijač
14. 01. 2026 11.47
ŽE VIDENO !!! SilverSqueeze.To je bil poskus množičnega "short squeeze" na srebro, navdihnjen z uspehom GameStop afere (januar 2021). Glavni akterji so bili uporabniki Reddita, predvsem subreddit r/WallStreetBets (WSB), ki so pozivali k nakupu fizičnega srebra, ETF-jev (kot SLV) in srebrnih kovancev, da bi "stisnili" velike banke (npr. JPMorgan, ki so bile obtožene manipulacije cen prek papirnatih kratkih pozicij).Ključni dogodki in ozadje:Januar/Februar 2021: Cena srebra je hitro narasla z okoli 25–26 $ na skoraj 30 $ na unčo (najvišje v 8 letih). Uporabniki so trdili, da banke manipulirajo trg z ogromnimi papirnatimi shorti (več sto milijonov unč), medtem ko je fizična ponudba omejena. Poskus je delno uspel kratkoročno (cena je skočila), a je nato hitro padel nazaj, ker so borze dvignile marže, omejile nakupe in ker ni bilo dovolj koordinacije/množičnega fizičnega nakupa. WallStreetBets je na koncu zanikal uradno koordinacijo za srebro (nekateri so rekli, da je to "past hedge skladov"), a je vseeno sprožilo val nakupov. Povezava z manipulacijo (resnična "afera"):Septembra 2020 je JPMorgan plačal rekordno kazen 920 milijonov $ zaradi spoofinga in manipulacije cen srebra, zlata in drugih kovin (od 2008 do 2016). To je bila ena največjih kazni v zgodovini za take prakse – banka je priznala krivdo. Kasneje so nekateri trgovci iz JPMorgana dobili tudi zaporne kazni (npr. 2023/2025). To je močno podžgalo teorije zarote o "zatiranju" cene srebra, kar je privedlo do Silver Squeeze gibanja. V bistvu je bil Silver Squeeze viralni Reddit-poskus "maščevanja" bankam, ki so bile uradno obsojene za manipulacijo. Ni bil tako uspešen kot GameStop, a je pokazal, kako lahko množični mali investitorji vplivajo na trg – in danes se podobno govori o BofA/Citi shortih (čeprav so številke v viralnih postih močno pretirane). Goljufija na papirju.
Odgovori
-1
1 2
Pajki
14. 01. 2026 12.24
Imas plus od mene. Folk ne razume
Odgovori
0 0
Spamerske tendence
14. 01. 2026 11.40
Koliko premoženja pa ima Donald v zlatu?
Odgovori
-1
2 3
Samo navijač
14. 01. 2026 11.34
Se pa strinjam da je zlato v zdravstvu nepogrešljivo.
Odgovori
+0
2 2
Samo navijač
14. 01. 2026 11.33
ZATO ZLATO PROPADE IN BITCOIN ZMAGA. IRACIONALNI ZLATARI so v polni moči s svojo ZMOTO, da je zlato SUPERIONIRNEJŠE od Bitcoina! Kljub najboljšim namenom ne razumejo, da je Bitcoin superioren, ko gre za redkost, predvidljivost ponudbe, prenosljivost, deljivost, preverljivost, hrambo, hitrost poravnave, tveganje nasprotne stranke, revidabilnost, varnost, likvidnost, tehnološko prilagodljivost in stroške shranjevanja! To je CELO VELIKO stvari, pri katerih se lahko motimo! Poleg tega je stopnja inflacije zlata 2 % vsako leto ... kar pomeni, da bo do takrat, ko bo Bitcoin prenehal izdajati kovance, 10-krat več zlata kot danes! To je LAŽNA REDKOST v primerjavi z RESNIČNO REDKOSTJO.
Odgovori
-9
0 9
Samo navijač
14. 01. 2026 11.30
Manipulacija na papirju.
Odgovori
-8
1 9
IS58
14. 01. 2026 11.31
Potem pa drži denar na banki.
Odgovori
+7
7 0
Samo navijač
14. 01. 2026 11.26
Zlato potrebuje mulo, trezor, vlado, bankirja, oboroženega stražarja, urnik za konec tedna in molitev. Bitcoin potrebuje Wi-Fi in 10 minut. Isti denar. Drugačno stoletje.
Odgovori
-12
0 12
jedupančpil
14. 01. 2026 11.34
ti in tvoj BTC je vredno glih tolk k nč. ugasnejo net, in si voila.... z gotovino ali 1 granomom se bos vsaj nasitil.... ne zanasaj se ti na starlink
Odgovori
+9
10 1
Tomy1
14. 01. 2026 11.37
Do takrat, ko se zadeva ne "sesuje", res gre za isti denar ! Po tem pa ne več ... ko ti BTC "izpuhti" ... kamor koli ali komur koli ...
Odgovori
+8
8 0
jung
14. 01. 2026 12.08
Samo, dajmi par 100g ploščic.Prav nič od tega kar si navedel ne potrebujem.
Odgovori
0 0
klop12
14. 01. 2026 12.12
prva resna implementacija kvantnega računalnika in bo divja panika med bitkonji, ko bo v parih sekundah padel na 0
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
