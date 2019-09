'Zlom Adrie Slovenijo pahnil za 30 let nazaj'

Nekoč največjega regionalnega letalskega igralca Adrie Airways v tem trenutku ni mogoče prodati, ker nihče ne bo kupil prezadolženega podjetja s tako načetim ugledom in brez lastnega premoženja, je dejal Alen Šćuric, ki je že poleti za priznani letalski portal TangoSix zapisal, da so so podatki glede Adrie tako slabi, da slabši ne morejo biti.

Ob tem je dodal, da na trgu obstaja več kot 100 letalskih družb, ki potrebujejo dokapitalizacijo, pri čemer ne gre le za družbe v težavah, temveč tudi dobro delujoče družbe, kot je latvijski Air Baltic, ki želijo širiti svoje poslovanje in so magnet za vlagatelje.

Šćuric meni, da bi slovenska država namesto o stečaju morala razmisliti o dveh možnih rešitvah. Ena je vnovično podržavljenje Adrie Airways, kot se je to denimo zgodilo z Air Baltic in se dogaja z Air Moldova, kar pomeni, da bi z manjšo letalsko floto in veliko bolj kakovostnim poslovanjem omogočili povezljivost Slovenije z Evropo.

Druga možnost je nova družba, kot so to storili v Švici s Swiss Airom, ki je postal Swiss, ali v Belgiji s Sabeno, iz katere je nastala družba Brussels Airlines, s čimer bi uspeli obdržati vse pravice in pogodbe, vključno s sloti na letališčih po Evropi in članstvom v združenju Star Alliance. Slovenija ni po Šćuricevih besedah storila nič od tega, čeprav ne gre za posege, ki bi zahtevali previsoke izdatke.