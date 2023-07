Znana bo najnovejša inflacijska slika v Sloveniji in območju z evrom

Letna stopnja inflacije v Sloveniji je junija dosegla 6,9 odstotka, potem ko je bila maja pri 8,4 odstotka. Najbolj so jo poganjale cene hrane in storitev v zdravstvu, najbolj pa blažile cene naftnih derivatov in energije za gospodinjstva.

Po napovedih domačih in tujih ustanov se bo inflacija v Sloveniji do konca leta le blago umirila, tako da naj bi ob koncu leta v povprečju dosegla sedem odstotkov ali celo več. Četudi bi se zunanji inflacijski dejavniki umirili, kar še zdaleč ni gotovo, je težava to, da je osnovna inflacija, torej tista brez cen energije in hrane, z okoli osmimi odstotki zelo visoka in precej višja kot v območju evra.