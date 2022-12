Znana obrtnik in podjetnik leta 2022. Najstarejša obrtnica 76-letna frizerka

Slovesne podelitve Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije se je udeležil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han . V nagovoru je poudaril, da se na ministrstvu zavedajo, kako pomemben člen gospodarske verige je vsako izmed podjetij ter se jim zahvalil za vztrajnost. "V težkih časih je potrebna vztrajnost. Svetovno gospodarstvo prestaja največjo preizkušnjo v zadnjih desetletjih. Tisti, ki v teh časih zmorete inovativnost in podjetnost, boste zagotovo ključni nosilci gospodarskega razvoja naše države," je tudi dejal.

Podjetnik leta 2022 je postal Ivan Cajzek iz Rogaške Slatine, direktor in lastnik družinskega podjetja GIC GRADNJE, ki v gradbeni dejavnosti uspešno posluje že več kot 32 let. V tem obdobju so uspešno dokončali več kot tisoč projektov. Gradijo poslovne, gospodarske, industrijske in turistične objekte, izvajajo sanacije in adaptacije ter obnavljajo kulturno dediščino. Podjetje je sicer del skupne GIC, znotraj katere je deset podjetij z dejavnostmi iz gradbeništva. Vsa podjetja s skupaj 150 redno zaposlenimi sodelavci so v Sloveniji, eno pa na Hrvaškem.

Leon Kranjc , ki je postal obrtnik leta 2022, je direktor podjetja Klin iz Logatca. Gre za podjetje s 30-letno tradicijo. Že od ustanovitve naprej se ukvarjajo z izdelavo in vgrajevanjem dimniških sistemov ter prodajo in montažo kaminskih peči. Sprva so se ukvarjali le s sanacijami obstoječih dimniških sistemov z vstavitvijo dimniških tuljav iz nerjaveče pločevine ter dimniškimi priklopi. Z leti se je njihova dejavnost zaradi povpraševanja razširila tudi na izdelavo izoliranih dimniških sistemov ter drugih storitev, ki so v povezavi z dimniki.

Podelili so tudi naziv Častni član zbornice, ki ga je prejel nekdanji predsednik OZS Branko Meh. Na čelu zbornice je bil devet let. Meh se je ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so mu v njegovem mandatu pomagali soustvarjati boljše pogoje in zakonodajo za obrtnike in podjetnike.

Priznanja, ki so jih podelili na slovesnosti na Brdu pri Kranju, vsako leto podelijo obrtniku in podjetniku, ki predstavljata vzor odličnosti in kakovosti poslovanja.

Najstarejša obrtnica leta 76-letna frizerka iz Svetega Jurija na Goričkem

Najstarejša obrtnica leta 2022 je 76-letna Margit Grah, ki je pričela dejavnost frizerstva opravljati leta 1976, ko jo je prevzela od svojega očeta. V frizerstvo je vpeta že od otroštva, saj je bil salon njenega očeta eden prvih frizerskih salonov v Rogašovcih in bližnji okolici. Po končani frizerski šoli v Celju, opravljenem vajeništvu in pomočniškem stažu, je delala pri očetu in tako skrbela v salonu za žensko striženje, oče pa za moško striženje ter britje.