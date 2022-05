Znana veriga portoroških hotelov ostaja v državni lasti

Za nakup naj bi bili zainteresirani madžarski poslovneži iz kroga Viktorja Orbana , ki so v začetku leta želeli kupiti delež Save in z njim hotele na nekaterih najboljših lokacijah po državi. Neuradno naj bi šef upravnega odbora DUTB, odvetnik Franci Matoz , pri nadzornikih Istrabenz Turizma iskal večino, da bi hotele lažje prodal Madžarom.

Poročali smo, da je vlada Janeza Janše nameravala prodati šest hotelov v Portorožu, ki so prek Istrabenz Turizma v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) oziroma t. i. Slabe banke. Gre za hotelsko verigo LifeClass, ki jo sestavljajo Grand hotel Portorož, hoteli Apollo, Riviera, Neptun, Mirna in prestižni hotel Mind.

DUTB nazadnje preklicala sklep o pripravi na prodajo Istrabenz Turizma in Thermane

V petek pa so iz Slabe banke sporočili, da statutov družb Istrabenz Turizma in Thermane niso spremenili. Kot pravijo, je osnovna naloga DUTB upravljati premoženje na način, da ga lahko odproda po najvišji možni ceni. Enako velja za področje turističnih naložb, pri čemer DUTB upošteva veljavno strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma, so dodali. Ker pa je vlada pred dnevi spremenila novo strategijo slovenskega turizma do leta 2028, v kateri je odločila, da lastniške naložbe v turizmu, s katerimi upravlja DUTB, ostanejo v lasti države, je DUTB preklicala sklep o začetku priprav prodajnih postopkov omenjenih naložb.

"Ker pogoji za izpolnitev strategije 2017–2021 niso bili izpolnjeni, nova strategija ni bila pravočasno sprejeta, ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo pa, kljub zaprosilu DUTB, več mesecev ni podalo stališča glede nadaljnjega upravljanja turističnega premoženja, je DUTB sprejela odločitev o začetku priprave prodajnih postopkov turističnih naložb," so navedli in pojasnili, da prodajni postopki sicer niso bili nikoli začeti.

Da trgovanje z državnimi hoteli ni v skladu z novo Strategijo slovenskega turizma, so sicer poudarjali tudi v kabinetu gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, ki je omenjeni prodaji nasprotoval.

Lastniška deleža se jim je zdelo smotrno ponuditi na trg

V DUTB pravijo, da se vse do danes niso izpolnili pogoji za prenos delnic družbe Istrabenz Turizem na družbo Sklad turističnih naložb, ki jo je DUTB ustanovila na podlagi sklepa vlade iz februarja 2019, ko je vlada DUTB tudi naložila unovčitev zavarovanj za dolg Istrabenz Turizma.

Ko je prejšnja strategija razvoja turizma z letošnjim letom prenehala veljati, nova pa še ni bila sprejeta, je po mnenju DUTB odpadla podlaga za omenjeni sklep vlade. "Zato je bilo treba zaključiti, da je sklep delničarja neizvršljiv," pravi DUTB.

Vlado je, dodaja, dvakrat zaprosila za stališče glede veljavnosti omenjenega sklepa in posledične možnosti prodaje lastniških naložb.

"Ker DUTB vse do tega tedna ni prejela nobenega odgovora na svoja vprašanja, glede na trenutno stanje na kapitalskih trgih pa je bilo moč oceniti, da je smotrno na trg ponuditi njene večje naložbe, med katere sodita tudi lastniška deleža v družbah Istrabenz turizem in Thermana, je pričela s pripravljanjem odločitev v povezavi s pričetkom prodajnih postopkov lastniških naložb v teh dveh družbah. Seveda bi DUTB v tem postopku v celoti ravnala v skladu z veljavnimi predpisi in bi, ob upoštevanju smernic za delovanje DUTB, pred odločitvijo glede sprejema morebiti prejetih ponudb za nakup lastniških deležev v odločanje vključila tudi svojega lastnika," so pojasnili.

Strategija slovenskega turizma 2022–2028 predvideva model usmerjenega dokončanja konsolidacije, razvoja in privatizacije preostalih naložb države v turističnem sektorju, "ki ga je mogoče razlagati na način, da družbe v državni lasti v prvi fazi zadržijo lastniške naložbe", so navedli v DUTB in dodali, da je pravilnost takšnega stališča potrdil tudi četrtkov dopis gospodarskega ministrstva.