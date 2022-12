Znanci iz afere TEŠ se čutijo oškodovane in od države želijo milijone

Podjetje Towra je, kot opozarja Necenzurirano, v zadnjem desetletju in pol sodelovalo v številnih slovenskih privatizacijskih zgodbah. Pušnikov brat Ivan Pušnik pa že vrsto let velja za ključnega slovenskega igralca v poslih s premogom – pa tudi za enega najvplivnejših ljudi iz zakulisja domače energetike.

Towra sicer toži kot eden od nekdanjih malih delničarjev Premogovnika Velenje, ki so imeli v lasti 22 odstotkov družbe. Državo in HSE so nato prepričevali, naj od njih odkupi nelikvidne delnice premogovnika in bili bitko zaradi domnevnega oškodovanja pri prodaji premoga v Šoštanj.

Leta 2014 so za delnico želeli 20 evrov, skupaj dobrih 12 milijonov evrov. Vendar je nato premogovnik zašel v težave, sledila je finančna podpora HSE, s tem pa so se deleži preostalih delničarjev praktično izničili. In mali delničarji so od HSE prejeli 360.000 evrov ali 59 centov na delnico.

Po tem razpletu so napovedali ukrepe, a so sledila zanimiva odkritja kriminalistične preiskave. V delnicah Premogovnika Velenje, za katere so mali delničarji prejeli manj denarja od pričakovanj, se je skrivalo tudi premoženje nekdanjega največjega lastnika in generalnega direktorja Pivovarne Laško Boška Šrota, ki zaradi njenega oškodovanja na Dobu prestaja devetletno zaporno kazen, izpostavlja Necenzurirano.

Šrot je bil lastnik luksemburškega podjetja Jobelux, ki je v delniških poslih z družbami iz skupine Laško ustvarilo osem milijonov evrov dobička, denar pa nato porabilo za nakupe novih delnic, tudi šest odstotkov delnic premogovnika, vrednih 3,3 milijona evrov, ki so bile sprva uradno v lasti Pušnikovega podjetja MP Naložbe, na koncu pa so končale pri Towri.

HSE naj bi takrat v odkup delnic skušala prepričati Andrijana Starina Kosem, nekdanja prva kadrovnica Janeza Janše v državnem gospodarstvu in ključna Šrotova zaupnica. Kriminalisti so sumili, da naj bi jo Šrot z denarjem iz delnic premogovnika želel nagraditi za sodelovanje pri skupnih podvigih. HSE pa je v času največjih pritiskov vodil Blaž Košorok, ki je kasneje dobil zaposlitev v švicarskem podjetju Ivana Pušnika.