Znižanje obrestnih mer šele ob potrditvi približevanja inflacije dvema odstotkoma

Kot je Boštjan Vasle navedel v izjavi po četrtkovi monetarni seji sveta ECB, se je v evrskem območju stagnacija ekonomske aktivnosti nadaljevala tudi v prvem četrtletju. Sestavljeni kazalnik PMI za evrsko območje se je marca po devetih mesecih ponovno vrnil v območje skromne rasti, v prihodnost usmerjeni kazalniki pa nakazujejo, da bi se okrevanje ekonomske aktivnosti lahko nadaljevalo.

Brezposelnost ostaja zgodovinsko nizka, čeprav so razvidni znaki postopnega umirjanja povpraševanja po delovni sili. Inflacija se je marca v evrskem območju glede na prvo oceno evropskega statističnega urada Eurostat znižala na 2,4 odstotka, k čemur je v največji meri prispevala nižja rast cen hrane, ki je bila z 2,7 odstotka najnižja po novembru 2021. Osnovna inflacija se je upočasnila na 2,9 odstotka, pri čemer pa jo na povišanih ravneh ohranja visoka storitvena inflacija. Ta še naprej odraža predvsem prehajanje povišane rasti stroškov dela, je izpostavil Vasle.

Na finančnih trgih se po njegovih besedah ohranja pričakovanje, da se bodo ključne obrestne mere ECB začele zniževati junija. Od zadnjega zasedanja sveta ECB so zahtevane donosnosti državnih vrednostnih papirjev evrskega območja ostale na podobnih ravneh, medtem ko so se na zasebnih segmentih ponekod znižale, in sicer na račun nižjih premij za tveganje, ki jih vlagatelji zahtevajo za nakup obveznic zasebnih izdajateljev.

K slednjemu je pripomoglo široko zasnovano prepričanje na finančnih trgih, da bo gospodarstvo evrskega območja postopno okrevalo, k čemur bo dodatno pripomoglo rahljanje pogojev financiranja, ki ga prinaša pričakovano nižanje ključnih obrestnih mer. Tudi delniški indeksi so marca ponovno porasli, pri čemer je najbolj izstopal bančni segment, je dejal guverner slovenske centralne banke.

"Na podlagi teh podatkov in pričakovanj glede nadaljnjega gibanja ključnih agregatov smo se člani sveta ECB odločili, da ključne obrestne mere ECB ohranimo nespremenjene. Ocenjujemo namreč, da trenutna raven obrestnih mer pomembno prispeva k zniževanju inflacije k dvoodstotni ciljni ravni," je dejal.

Nadaljnji koraki sveta ECB bodo še naprej odvisni od aktualnih razmer, pravi. "Pri tem ostajajo ključne naše prihodnje analize inflacijskega videza, gibanja osnovne inflacije in jakosti učinkovanja naših ukrepov. Če bodo te utrdile našo oceno, da se inflacija vzdržno približuje cilju, bi to pomenilo, da bodo razmere primerne za začetek rahljanja restriktivno naravnane denarne politike," je napovedal.