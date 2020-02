Financiranje ekoloških naložb: na banko ali Eko sklad?

Slovenski okoljski javni sklad (Eko sklad) nudi finančne spodbude za ekološke naložbe na devetih področjih, medtem ko banke ponujajo različne zelene kredite, ki so namenjeni za nakup avtomobila, obnovo izolacij in kritin, gradnjo ali nakupe nizkoenergijskih stavbe … Prvi in glavni nasvet Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) pa je, da preden se odločite, skrbno preverite ponudbo na trgu.

Prvi omogoča financiranje od 2.000 do 20.000 evrov, ki ga lahko odplačujete do osem let in z obrestnimi merami, ki so od tistih za potrošniške kredite nižje za 0,2 do 0,5 odstotne točke. Nižje so tudi zavarovalne premije. Fiksne obrestne mere se tako gibljejo nekoliko nad petimi odstotki, pri spremenljivih so pribitki okrog štiri odstotne točke. Po odstotno točko višjih obrestnih merah kredit ponujajo tudi nekomitentom. Kredit odobrijo na podlagi predračuna, računa ali pogodbe za blago ali storitev, ki izkazuje ekološki namen, so pojasnili na ZPS.

Ekološki potrošniški kredit ponujajo že nekaj let z enako obrestno mero, ki je za 0,2 odstotne točke nižja od tiste pri potrošniških kreditih, stroški obdelave vloge in odobritve kredita pa so polovični, razen za hipotekarne kredite. Obrestne mere se tako gibljejo okrog pet odstotkov za kredit s fiksno obrestno mero, pri spremenljivi so obrestni pribitki okrog štiri odstotne točke. Zavarovanje s hipoteko omogoča odplačila do 20 let, drugače so dobe krajše.

Z zelenim stanovanjskim kreditom, zavarovanim pri zavarovalnici, si lahko izposodite do 50.000 evrov z dobo odplačila do 15 let, za višje zneske zahtevajo zavarovanje s hipoteko, dobe odplačila pa so do 20, izjemoma 25 let. Obrestne mere so od tistih za klasičen stanovanjski kredit nižje za 0,1 do 0,3 odstotne točke, kar pomeni, da so fiksne okrog dva odstotka in pol, pribitki pri spremenljivih pa malo pod dvema odstotnima točkama. Tudi tukaj so zavarovalne premije nižje, obrestne mere za nekomitente so višje za odstotno točko. Po odobritvi kredita banka nakaže denar prodajalcu nepremičnine, izvajalcu ali graditelju, pogoj je izkazan ekološki namen financiranja.

Delavska hranilnica: za vozila, električno energijo in čistilne naprave

Eko kredit Delavske hranilnice ima sestavljeno obrestno mero 6-mesečni euribor in pribitek 2,8 odstotne točke, doba odplačila je sedem oziroma deset let za sončne elektrarne. Primerljivega potrošniškega kredita s spremenljivo obrestno mero nimajo v svoji ponudbi, potrošniški kredit s hipotekarnim zavarovanjem pa ima nižji pribitek (2,3 odstotne točke), so zatrdili na ZPS.

Denar za eko naložbo posodijo za nakup električnega ali hibridnega vozila, toplotne črpalke, male čistilne naprave, IR-panelov, postavitev sončne elektrarne.

Deželna banka Slovenije: za ekološke namene

Deželna banka Slovenije (DBS) omogoča eko kredit za zneske do 25.000 evrov. Doba odplačila je sedem let za potrošniške kredite in deset let za hipotekarne. Obrestna mera je sestavljena iz 6-mesečnega euriborja in pribitka v višini 1,55 odstotne točke, kar pomeni, da je od primerljivih kreditov DBS bistveno nižja, in sicer za približno dve do tri odstotne točke. S pribitkom 2,05 odstotne točke lahko eko kredit dobijo tudi nekomitenti. Mogoče je dobiti tudi gotovinsko izplačilo, so navedli na ZPS.

Tudi ta banka ni ozko opredelila projektov, ki jih lahko financirate z njihovim eko kreditom, le da je 'namen ekološki', med drugim nakup velikih energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov, priklop na daljinsko ogrevanje, nakup kurilne naprave na lesno biomaso, nakup solarnih ogrevalnih sistemov, postavitev male elektrarne, postavitev male čistilne naprave.

Sparkasse: za zelena vozila in bivališča

Pri banki Sparkasse imajo v ponudbi dve vrsti kreditov. Pri zelenem kreditu na kolesih je doba odplačila do sedem let, izposodite si lahko od 1.500 do 35.000 evrov. Obrestna mera je sestavljena iz 6-mesečnega euriborja in pribitka v višini 2,99 odstotne točke. V primerjavi z njihovim potrošniškim kreditom je ta bolj ugoden, saj se pribitki sicer gibljejo okrog pet odstotnih točk, nižji je tudi strošek odobritve.

Zeleni kredit na kolesih je namenjen nakupu električnih ali hibridnih avtomobilov in električnih ali hibridnih motorjev.

Zeleni kredit pa nakupu ali gradnji pasivne oziroma nizkoenergijske hiše, energijsko učinkoviti obnovi stanovanjske stavbe, nakupu naprav za izkoriščanje obnovljivih virov energije.