ZRSZ prejel 7862 vlog za povračilo nadomestila plače za 15.344 delavcev

Še 15 vlog za poplačilo nadomestila plače zaradi odrejene karantene in višje sile so prejeli brez navedbe števila delavcev.

Delodajalec lahko pravico do povračila nadomestila plače uveljavlja v osmih dneh od pričetka odsotnosti delavca zaradi višje sile iz razloga obveznosti varstva otrok, so pojasnili na zavodu. Ob tem mora priložiti izjavo delavca o obstoju osebnih okoliščin, zaradi katerih ta ne more opravljati dela iz razloga višje sile. Delodajalec lahko vlogo v predpisanem roku vloži tudi brez priloge in prilogo odda naknadno oz. na poziv zavoda za zaposlovanje.