Žrtev pandemije tudi znamenite Mozartove kroglice

Salzburški proizvajalec kultne slaščice Salzburg Schokolade je bankrotiral. Še ena gospodarska žrtev pandemije bo prizadela 140 zaposlenih in več kot 600 upnikov. V podjetju so krivdo pripisali drastičnemu upadu števila turistov, manj družinskim praznovanjem ter višjim cenam energentov in surovin. Delavci so v šoku, vodilni so jim novico sporočili v elektronskem sporočilu. To je katastrofa, pravijo Avstrijci, ki si življenja brez Mozartovih kroglic nočejo in ne znajo predstavljati.