Zgodbam opeharjenih kupcev podjetja Secom ni videti konca

Potem ko je Tržni inšpektorat RS sporočil, da je bilo zoper podjetje zaradi nespoštovanja obveznosti uvedenih več izvršilnih postopkov, so prevarane stranke z nami delile svoje zgodbe. Ena od njih je podjetju novembra lani plačala skoraj 11.000 evrov za montažo oken in vrat, a ostala brez naročenega in še denarja. V strahu, da podjetje še vedno zavaja bodoče kupce, je na njihove sporne prakse opozorila na spletu, prav tako je k ukrepanju pozvala Tržni inšpektorat RS.

"Skrbi me, da morda ljudje še vedno nasedajo zelo ugodnim cenam ter naročajo okna, ki jih ne bodo nikdar prejeli, bodo pa ob denar," je dejala ena od oškodovank podjetja Secom Sonja Simetinger, ki ji podjetje dolguje skoraj 11.000 evrov. Zadnje dni je v kontakt z njo stopilo več oseb, ki so bile prav tako žrtve podjetja in njegovega direktorja Mladena Žerjava. Njihove zgodbe so zelo podobne, le zneski so različni.

Nekaj sporočil prevaranih "Kot očitno veliko družin smo tudi mi osebno žrtev goljufije podjetja SECOM Krško. 30. maja letos smo po opravljenem pregledu in izmeri prejeli predračun in znesek v višini 100-odstotnega avansa (2.204,02 evra) plačali isti dan. In od takrat dalje je mrk. /.../ Sprašujemo se, kaj je potrebno storiti, da bi te goljufe spravili do tega, da nam vplačani denar vrnejo in odgovarjajo za ta dejanja, ki se zadnje čase vrstijo vsepovsod." "Avgusta, ko bi morali dobiti denar nazaj, je direktor še naprej zavlačeval, zaradi česar smo ga prijavili, na to pa nam je rekel, da nam sedaj iz principa ne bo vrnil denarja. /.../ Neverjetno, kaj se to dogaja. Ko bi vsaj odgovarjal za vse, kar je naredil, in ko bi vsaj vsi dobili, kar so nam vzeli." "Tudi meni niso naredili montaže balkonskih in vhodnih vrat kljub plačanemu 100-odstotnemu avansu v mesecu marcu 2022. /.../ Direktorja Žerjava sem osebno večkrat počakal pred firmo in mi je obljubil povrnitev plačila. Podpisal mi je tudi obvestilo o vrnitvi denarja do 15. oktobra letos. Pripravljen sem na skupni dogovor za tožbo." "Tudi mi smo bili ogoljufani, in sicer za 4000 evrov avansa, ki so ga vzeli že v marcu 2022, avgusta pa smo podali prijavo naprej na Policijo." "Tudi mi smo se opekli glede oken in vrat, dali jim 100-odstotni avans, zdaj pa nihče ne odgovarja, o oknih in vratih pa ni ne duha ne sluha."

Simetingerjeva se je pred dnevi obupana obrnila na Tržni inšpektorat RS in ga zaprosila za javno objavo zadeve, kar se je včeraj tudi zgodilo. Tako je zadeva insolventnega Secoma končno prišla v medije.

Na vprašanje, zakaj se je odločila za poziv inšpektoratu, odgovarja: "Uvidela sem, da so to prakso nadaljevali, niso pa izvajali in reševali projektov, ki bi jih morali, pridobivali pa so nove stranke, čeprav so vedeli, da novih naročil ne bodo zmogli realizirati, če so v letu 2022 sploh še kaj delali," pravi.

Ker zadevno podjetje ne spoštuje navedenih obveznosti, mu je Tržni inšpektorat izdal že več upravnih opozoril in odločb. Prav tako je zoper podjetje, zaradi nespoštovanja izdanih odločb, uvedel več izvršilnih postopkov, so z inšpektorata sporočili v četrtek in vsem svetovali previdnost pri nakup stavbnega pohištva. Kateri so ti postopki, ki so jih uvedli, pa tudi, kdaj so zaznali prve nepravilnosti in podjetju napisali prve odločbe, pa nam z inšpektorata še niso odgovorili.

Simetingerjeva je novembra 2021 kontaktirala firmo za menjavo oken in balkonskih vrat zaradi najugodnejše ponudbe, pa tudi ker so v letu 2015 imeli z njimi dobre izkušnje pri menjavi oken na drugem objektu. Pri njih se je oglasil merilec in podal ugodno ponudbo. "Za uvrstitev v čakalno listo sem po njegovem prepričevanju v gotovini poravnala 750 evrov are. Omenjeni merilec je prosil za čim višji znesek plačila v gotovini, a je bilo 750 evrov največ, kar sva z možem lahko poravnala ta dan," pripoveduje. Zaradi groženj s podražitvami in obljube ugodnejše ponudbe nakazala 100-odstotni avans Še istega meseca sta jo obiskala merilec in direktor firme Mladen Žerjav, ki sta ji povedala, da se material dnevno draži in da naj čimprej poravna znesek, sicer ji te cene ne morejo zagotavljati. Zaradi dodatnega popusta sta 17. novembra lani nakazala 100-odstotni avans prek banke, in sicer v višini 10.235,75 evra. Dogovorili so se, da bo montaža izvršena v aprilu 2022, a je seveda ni bilo. "Vplačali smo 100-odstotni avans zaradi groženj o veliki podražitvi materiala, ki jih je navajal merilec, in zaradi dodatnega popusta ob celotni poravnavi kupnine. Želeli so čim več kupnine v gotovini zaradi nabave materiala ... Mnogi smo verjeli tudi zato, ker smo že poslovali s firmo v času, ko je bil direktor podjetja prejšnji lastnik in je bilo podjetje v izpeljavi projektov menjave oken hitro, kvalitetno in zanesljivo," pravi oškodovanka. "V mesecu aprilu sem velikokrat kontaktirala firmo prek telefona in elektronske pošte, saj niso bili odzivni," pravi sogovornica, ki je podjetje prosila za vračilo denarja, vendar ji je direktor povedal, da so okna že izdelana in da je problem samo v izvedbi montaže. Zagotovil ji je, da bodo na vrsti zagotovo v sredini avgusta 2022. Tudi avgusta montaže ni bilo, Simetingerjeva pa je z možem obiskala sedež podjetja, a direktorja in merilca tam ni bilo. Sta pa ji delavki pojasnili, da okna zanjo zagotovo še niso izdelana. "Poklicali sta direktorja, ki je bil začuden, da na okna tako dolgo čakamo, saj je bil prepričan, da so nam jih že zmontirali. Po pogovoru z direktorjem Mladenom Žerjavom sva prejela zavezo, da nama bodo vrnili denar v ponedeljek, 22. 8. 2022, in sicer v gotovini."

Policija poziva morebitne žrtve goljufij, da se zglasijo na policijski postaji in naznanijo kaznivo dejanje. Policisti bodo po preučitvi prijave, iz katere izhaja sum, da je bilo storjeno uradno pregonljivo kaznivo dejanje, v skladu z zakonskimi pooblastili storili vse, kar je potrebno za utemeljevanje suma kaznivega dejanja. O ugotovitvah bodo po končanem postopku z ustreznim aktom obvestili pristojno državno tožilstvo. —Poziv PU Novo mesto

Obljube, odlogi, ignoranca Kot že nekajkrat prej, sta tudi tokrat ostala brez obljubljenega denarja. Dva dni pred obljubljenim nakazilom ju je na domu obiskal direktor Secoma in prosil za odlog plačila kupnine še za nadaljnjih 14 dni. 5. septembra se je iztekel rok, in ker denarja ni bilo, je poklicala direktorja na mobilno telefonsko številko, ki jo je prejela ob njegovem osebnem obisku pri njej doma, a je bila številka nedosegljiva. Ni ji preostalo drugega, kot da se je obrnila na izterjevalno družbo Neksus in jim predala zadevo. Prav tako je odšla na Policijo in podala ovadbo. Izterjevalci so direktorju poslali obvestilo o vložitvi tožbe in izvršbe z rubežem premoženja ter direktorja tudi telefonsko kontaktirali, ta pa je dejal, da nima denarja ter da ji ne more niti približno povedati, kdaj bo lahko vrnil denar. "V tem času sem se obrnila tudi na odvetniško pisarno v Ljubljani in prejela odgovore na številna vprašanja, iz katerih gre razbrati, da je moja terjatev nesporna, da pa so moje možnosti za povrnitev denarja skorajda nične oz. odvisne od vrednosti premoženja (premičnin in nepremičnin) firme, saj gre za d. o. o., kjer vodilni ne odgovarjajo s svojim premoženjem in se v postopku stečaja večinoma dogaja, da so po poplačilu delavcev, večjih upnikov, bank ipd. manjši upniki (fizične osebe) postavljeni povsem na rep te verige ter da običajno zmanjka sredstev za povračilo," žalostno ugotavlja Simetingerjeva. Ki pa ni edina žrtev podjetja.

icon-expand Spletna stran podjetja je še naprej nedosegljiva, prav tako so nedosegljive vse njihove telefonske številke, na elektronsko pošto pa nam ni nihče odgovoril, ko smo prosili za pojasnila s strani direktorja. FOTO: Google Maps