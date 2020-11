ZSSS s pobudo za izplačilo 13. plače

Izplačilo božičnice, 13. plače ali kako drugače imenovane nagrade za poslovno uspešnost je odvisno od doseganja zastavljenih ciljev in uspešnosti poslovanja podjetij, so spomnili v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Zato pričakujejo, da bodo v dejavnostih, ki so uspešne, zaposleni ustrezno nagrajeni. "V dejavnostih, ki beležijo padec v poslovanju zaradi kriznih razmer in sprejetih odlokov o omejitvi delovanja, pa pričakujemo, da bodo svoje zaposlene kljub temu nagradili v takšni višini, kot je to mogoče. Poudariti je potrebno, da so tudi delavke in delavci tisti, ki prispevajo k poslovnim rezultatom podjetja ter da takšna nagrada vpliva na njihovo motivacijo in pripadnost podjetju,"so navedli.