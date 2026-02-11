Naslovnica
Gospodarstvo

Zvišanje plač napoveduje 65 odstotkov delodajalcev v Sloveniji

Ljubljana , 11. 02. 2026 15.26 pred 1 uro 3 min branja 8

Avtor:
A.K. STA
Povišica

Dinamika rasti plač se po umirjenem drugem polletju 2025 v prvi polovici 2026 krepi. Zvišanje napoveduje 65,1 odstotka delodajalcev, pri čemer večina predvideva do petodstotni dvig, kaže objavljena raziskava Manpower Slovenija. Zaposlitvene napovedi ostajajo pozitive. 49,4 odstotka delodajalcev tako namerava več zaposlovati kot odpuščati.

Po izrazitem padcu plačnih napovedi v drugi polovici lanskega leta, ko je zvišanje plač napovedovalo 28,7 odstotka delodajalcev, se v prvi polovici 2026 znova kaže večja pripravljenost na zvišanja. Napoveduje jih 65,1 odstotka anketiranih delodajalcev. Kot razlog za to jih več kot polovica navaja inflacijo in zadrževanje trenutnih zaposlenih, so izsledke danes povzeli v Manpowerju.

Denar v denarnici
Denar v denarnici
FOTO: Shutterstock

Kljub temu pa ostajajo dvigi pretežno zmerni in premišljeni, večinoma so predvideni v višini do pet odstotkov, so navedli. Trije odstotki tistih, ki načrtujejo zvišanje, jih bo plače dvignilo vsem zaposlenim, "kar kaže na prizadevanja za ohranjanje notranje pravičnosti in stabilnosti ekip".

Medtem pa tretjina podjetij sprememb plač ne načrtuje, najpogosteje zaradi že izvedenih zvišanj v preteklem letu ali zaradi negotovih gospodarskih razmer.

Prav tako 89 odstotkov sodelujočih v raziskavi ne predvideva bistvenih sprememb glede dodatnih ugodnosti ali finančnih spodbud. Med ugodnostmi, ki jih že sedaj ponujajo v podjetjih, pa so v približno 70 odstotkih izpostavili jubilejne nagrade, dogodke za poglabljanje vezi med zaposlenimi in druženja zanje ter nagrade za delovno uspešnost.

Povprečna fluktuacija zaposlenih je lani znašala 9,8 odstotka, kar je manj kot 11,3 odstotka leto prej, a še vedno pomeni pomemben izziv za delodajalce, tudi kaže raziskava. Najpogostejši razlog za odhode ostaja boljše plačilo pri konkurenčnih podjetjih (39 odstotkov), sledijo upokojitve (36 odstotkov) in neugodni delovni pogoji (22 odstotkov).

"Podatki kažejo, da zgolj zviševanje plač ni dolgoročna rešitev, saj bodo podjetja morala več pozornosti nameniti tudi razvoju kadrov, delovnim pogojem in kakovosti vodenja, ki so prav tako pogosti razlogi za odhode zaposlenih," so ob tem izpostavili avtorji raziskave.

Slovenski delodajalci pa tudi v prvi polovici 2026 ohranjajo optimizem pri zaposlovanju. 49,4 odstotka jih namerava v prvi polovici 2026 več zaposlovati kot odpuščati, medtem ko jih 4,7 odstotka načrtuje več odpuščanj kot zaposlitev. 33,5 odstotka jih ne predvideva sprememb pri zaposlovanju, 12,4 odstotka pa jih je še neodločenih glede prihodnjih zaposlitvenih namer.

Najbolj optimistične panoge

Najbolj optimistični glede zaposlovanja so v panogah gradbeništva, informacijskih tehnologij ter bančništva, financ in zavarovalništva.

Raziskava se v luči prihajajoče evropske direktive dotika tudi plačne transparentnosti. 72 odstotkov podjetij plačnih razponov v oglasih za delo še ne objavlja ali pa jih objavi zgolj včasih (13 odstotkov). Vedno ali vsaj pogosto pa to stori 15 odstotkov podjetij.

Podobno previden je tudi pristop k notranjemu komuniciranju o plačah, ugodnostih in napredovanju, saj ga največji, 43-odstotni delež delodajalcev, opredeljuje kot delno transparentnega, kar pomeni, da delijo splošne informacije o plačni politiki, ne pa konkretnih podatkov. Pri 15 odstotkih podjetjih transparentnosti ni, so povzeli v Manpowerju.

Čeprav se več kot tretjina podjetij že delno pripravlja na zahteve direktive, jih skoraj 15 odstotkov z obveznostmi še ni seznanjenih, 40 odstotkov pa je nepripravljenih in šele v fazi načrtovanja, so sklenili.

V najnovejšo Manpowerjevo raziskavo Trendi gibanja plač in zaposlovanja je bilo vključenih okoli 200 podjetij iz Slovenije z različnim številom zaposlenih in iz različnih panog.

plača povišice rast

DZ potrdil zakon o udeležbi delavcev pri dobičku: višji delež in davčna olajšava

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Diabloss
11. 02. 2026 17.03
cudno. glih mahnic je zadnjic razlagal kako je ob zadnji vladi 50 k podjetnikov na leto zaprlo podjetja. po sds sovsko torej v casu goloba se je zaprlo 200 tisoc podjetij. laznjivi kljukci
Odgovori
0 0
Pompozni
11. 02. 2026 17.07
Jasno je, da so jih v vsem porazili, zato pa toliko laži in podtikanj itd
Odgovori
0 0
Pompozni
11. 02. 2026 17.02
Če je verjeti naslovu, potem im vlada prav in bo zmagala volitve.
Odgovori
0 0
ap100
11. 02. 2026 16.52
druge opcije ni bilo pa naj delas dobro ali na meji z migrati ali brez- edino sedeže bodo za začetek prestavli na hrvaško da bodo malo manj obdavčeni, maja pa se bo že vedelo ali ne bi rajš kr vse
Odgovori
0 0
Sly1
11. 02. 2026 16.46
Zavajanje in nič drugega tako kot ankete
Odgovori
+2
3 1
Watcherman
11. 02. 2026 16.55
Nobeno zavajanje ni.
Odgovori
0 0
kr en33
11. 02. 2026 16.30
v javni upravi ja..
Odgovori
+2
2 0
Watcherman
11. 02. 2026 16.46
Ali sploh v javni upravi ustvarjajo kakšen dobiček?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
