Zvišanje plač v prvi polovici leta napoveduje skoraj 60 odstotkov delodajalcev

"Konkurenčnost pri zaposlovanju ostaja in boj za talente se nadaljuje, zato podjetja še naprej krepijo strategije zadrževanja zaposlenih," so najnovejšo raziskavo pospremili v Manpower Slovenija.

Pri 55,81 odstotka sodelujočih delodajalcih v raziskavi bo tako zvišanje plač pogojeno z zadrževanjem trenutnih zaposlenih, medtem ko bo z namenom privabljanja novih zaposlenih plače zvišala petina delodajalcev. Pomembno vlogo pri odločitvah o zvišanju plač igrajo tudi razpoložljivi podatki o inflaciji, ki so ključni za ohranjanje kupne moči zaposlenih. To prepoznava 52,33 odstotka vprašanih delodajalcev.

Tisti, ki sprememb plač ne načrtujejo, njihov delež je 40,21-odstoten, so med najpogostejšimi razlogi za to navedli težke razmere na trgu in visoke stroške poslovanja.

Izziv ostaja fluktuacija zaposlenih. V letu 2024 je bila stopnja fluktuacije 11,3-odstotna, kar je 1,3 odstotke točke več od predhodnega leta. Med ključnimi razlogi za odhode zaposlenih izstopajo višje plače pri konkurenčnih podjetjih in upokojitve. S prvim se sooča 40 odstotkov, z drugim pa 37 odstotkov delodajalcev.

"Vse več delodajalcev opaža, da na fluktuacijo vplivajo tudi preobremenjenost, neugodni delovni pogoji, organizacijska klima, pomanjkanje možnosti za profesionalni razvoj in pričakovanja glede fleksibilnosti dela," so podčrtali avtorji raziskave.

Povprečna stopnja fluktuacije je bila sicer lani najvišja v panogi transporta in logistike (17,9 odstotka) in panogi strojništva (17,7 odstotka), najmanjša pa v dejavnosti raziskav, medijev, marketinških in PR-storitev (2,2 odstotka).

Neto napoved zaposlovanja, ki jo Manpower izračuna kot razliko med odstotkom delodajalcev, ki nameravajo zaposlovati, in tistimi, ki nameravajo odpuščati, je za prvo polovico leta pri +43,65 odstotka. Ob zaključku lanskega leta je bila pri 47,42 odstotka.

Delež delodajalcev, ki namerava v prvi polovici leta več odpuščati kot zaposlovati, je 50,79-odstoten, delež tistih, ki načrtujejo nasprotno, pa 7,14-odstoten. Medtem 29,37 odstotka delodajalcev ne predvideva sprememb pri zaposlovanju, 12,70 odstotka pa jih je o namerah zaposlovanja še neodločenih.

Najbolj optimistični glede zaposlovanja so v panogah transporta in logistike, proizvodnje, strojništva, gradbeništva, informacijskih tehnologij ter trgovine na drobno in veleprodaje.

Delodajalci, ki bodo zaposlovali kader iz tujine, se bodo v največji meri, v 19 odstotkih, obračali na države regije Adriatik (Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Kosovo, Makedonija, Črna gora, Srbija). Z 12 odstotki sledijo tretje države (na primer države Azije, Afrike ali druge, ki niso članice EU ali evropskega gospodarskega prostora). Na tretjem mestu so države EU ali evropskega gospodarskega prostora, od koder zaposlovanje načrtuje devet sodelujočih delodajalcev.

V najnovejšo raziskavo Trendi gibanja plač in zaposlovanja je bilo vključenih več kot 300 podjetij iz Slovenije z različnim številom zaposlenih in iz različnih panog, na vprašanja pa so odgovarjali kadroviki in vodstveni kadri.