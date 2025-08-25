Svetli način
Gospodarstvo

Zvišanje trošarin, cene goriva ostajajo nespremenjene

Ljubljana, 25. 08. 2025 20.19 | Posodobljeno pred 1 uro

M.V.
Drobnoprodajne cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva ter kurilnega olja po današnjem zvišanju trošarin ostajajo nespremenjene. Do vključno ponedeljka, 8. septembra, bo liter bencina stal 1,443 evra, liter dizla 1,465 evra, liter kurilnega olja pa 1,063 evra.

Točenje goriva
Točenje goriva FOTO: Bobo

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo, ob spremenjeni trošarini, ki je določena na 0,50177 evra/liter, na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,443 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 72,15 evra.

Liter dizla bo, ob spremenjeni trošarini, ki je določena na 0,45022 evra/liter, na vseh bencinskih servisih v novem obdobju znašal 1,465 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 73,25 evra.

Za liter kurilnega olja bo, ob spremenjeni trošarini, ki je določena na 0,18676 evra/liter, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,063 evra na liter. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1063 evrov (brez prevoza).

Marže trgovcev so, v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje, so še sporočili z vlade.

seter73
25. 08. 2025 21.31
Just dance butalci
ODGOVORI
0 0
konstruktor
25. 08. 2025 21.30
Kolesarijat stane, da lahko v miru pleše....
ODGOVORI
0 0
Tomy1
25. 08. 2025 21.25
+4
Poroka in pogreb'šna vlade se neizbežno bližata ... Levuh'ar Golobarskih časti ... Banda pokvarjena !
ODGOVORI
4 0
janez653
25. 08. 2025 21.25
+0
se dobro da imam EV
ODGOVORI
1 1
Gutenberg
25. 08. 2025 21.29
+0
Že 150.000 km, da začne vračat investicijo?
ODGOVORI
1 1
Jezna Jasna
25. 08. 2025 21.23
-3
Proti koncu zadnje Janševe vlade, leta 2022, je bil liter dizla 1,82 € na Petrolu in 1,84 € na OMW. Če naredimo revalorizacijo, bi danes bilo to krepko več kot dva evra za liter dizla.
ODGOVORI
0 3
lokson
25. 08. 2025 21.30
Pa še povej, da je bila takrat nafta na svetovnem trgu skoraj 150 dolarjev za sod in ne dobrih 60 dolarjev, kot je sedaj. Ti jaz naredim revalorizacijski izračun?? Samo povej. Opranc.
ODGOVORI
0 0
assassin911
25. 08. 2025 21.22
+2
A je danes golob tudi zgrožen ob večji trošarini?
ODGOVORI
2 0
lokson
25. 08. 2025 21.22
+1
Včeraj tankal v Biogradu na Moru. 1.33€, za liter dizla.
ODGOVORI
1 0
24bata
25. 08. 2025 21.17
+3
Trošarine večje kot v Združenem kraljestvu pa se hvalijo.
ODGOVORI
3 0
Yon Dan
25. 08. 2025 21.16
+4
Trošarina, ena od lopovskih dajatev, brez vsake osnove. Lopovi.
ODGOVORI
4 0
stanga123
25. 08. 2025 21.13
+3
Pred poroko bo šlo dol.zihr
ODGOVORI
3 0
Japa Jade
25. 08. 2025 21.09
-12
Sami SDS fanatični komentatorji na delu, a vas čelavi ne spusti domov...
ODGOVORI
3 15
Groucho Marx
25. 08. 2025 21.12
+14
Resnica je pač taka, da je požrešen golobizem in ne Petrol, kot je hujskal pernati.
ODGOVORI
16 2
2mt8
25. 08. 2025 21.08
+9
Članek v bistvu hoče povedat, da se je cena naftnih derivatov spustila in naj se zahvalimo vladi, da je cena goriv kljub zvišanju trošarin ostala enaka. 🤣
ODGOVORI
10 1
xoxotox6
25. 08. 2025 21.07
+11
banda voluharska jedrna gaza????????
ODGOVORI
12 1
MasteRbee
25. 08. 2025 21.07
+2
Problem blaginje je v državi, ne trgovcih, kot hoče to prikazat Srbom Vučić.
ODGOVORI
3 1
Anion6anion
25. 08. 2025 21.06
+10
Požrešnost brez meja.
ODGOVORI
10 0
inside1
25. 08. 2025 21.05
+6
boga država ima potrebe velike zato nas kar naprej skubijo...., potem si pa medalje pripenjajo, ko gre kak cent dol spet.....
ODGOVORI
6 0
VladdyDaddy
25. 08. 2025 21.05
+9
Država dobi na letni ravni 500M od trošarin. Samo za informacijo
ODGOVORI
9 0
lokson
25. 08. 2025 21.24
+1
Bo pa kar več. Samo za info.
ODGOVORI
1 0
alkimistos
25. 08. 2025 21.03
+12
Komifanatik Golobnjak pobere od dizla skoraj pol eur in brez davka.. Nika in Janula rabita denar za biciklarjnje po volitvah.. lopovi eni!
ODGOVORI
13 1
MAj1atej
25. 08. 2025 21.03
-9
Saj ni predrag
ODGOVORI
0 9
StayALive
25. 08. 2025 21.01
+2
Sam da bo Darko imel večji dobiček ! Ajde ples, bolj živo, bolj na poskok !
ODGOVORI
3 1
