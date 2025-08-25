Zvišanje trošarin, cene goriva ostajajo nespremenjene

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo, ob spremenjeni trošarini, ki je določena na 0,50177 evra/liter, na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,443 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 72,15 evra.

Liter dizla bo, ob spremenjeni trošarini, ki je določena na 0,45022 evra/liter, na vseh bencinskih servisih v novem obdobju znašal 1,465 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 73,25 evra.

Za liter kurilnega olja bo, ob spremenjeni trošarini, ki je določena na 0,18676 evra/liter, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,063 evra na liter. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1063 evrov (brez prevoza).

Marže trgovcev so, v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje, so še sporočili z vlade.