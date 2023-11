Hrustljav prigrizek, s katerim boste navdušili obiske

"Hoteli smo porabiti čim večji delež prašiča, zato smo poiskali sestavino, ki jo zavržemo, ki jo lahko predelamo, je obstojna pri sobni temperaturi in bi bila zanimiva za vse generacije."

Tomaž Cimerman je mlad živilski tehnolog iz Stojncev, ki je skupaj z bratom prevzel kmetijo staršev ter tako nadaljuje dolgoletno tradicijo poljedelstva in prašičereje. Od nekdaj si je želel svojo trženjsko žilico povezati z domačo kmetijo in ljudem dati nekaj več, nekaj unikatnega na slovenskem trgu ter obenem iskati nove rešitve pri problematiki zavržene hrane.

Podjetni kmet pa ne more skrivati svojega navdušenja nad izdelkom, ki predstavlja novost na slovenskem tržišču. "S postopkom in embalažo smo zagotovili obstojnost, hrustljavost in svežino. Nad svinjsko kožico ljudje običajno niso navdušeni, zato jo vedno pustijo." Kaj pa je torej po njegovem mnenju tisto, zaradi česar kupci enostavno morate poskusiti njegov izdelek? "Zaradi hrustljavosti, okusa in drugačnosti okusa," poudarja.

Pri samem postopku razvijanja izdelka pa je bil bolj skrivnosten: " Kožice očistiš, skuhaš, pa še enkrat očistiš, posušiš in toplotno obdelaš. To je v grobem, so še dodatni koraki, ki bodo ostali skrivnost." Tomaž je sicer priznal, da se je kar nekaj časa igral, preden mu je uspelo razviti postopek, ki ga je vodil do okusnega produkta, ki ga zdaj lahko kupite na vseh policah Intersparov širom Slovenije.

Tudi ime SPOOF je posebno, tako kot sam izdelek. Tomaž je razkril, da gre za prijateljevo idejo, ki ga je povsem navdušila.

SPOOF kot slani prigrizek ponuja odlično rešitev iz zagate, ko niste prepričani, kaj bi gostom ponudili, ko vas denimo presenetijo z nenapovedanim prihodom. Kaj pa je tista bistvena odlika izdelka, ki bi v tem premagala večno klasiko, kot so čips, smoki, palčke ali krekerji? "Nad vsem tem bo zmagal okus, ki predstavlja kombinacijo čipsa in smokijev, še vseeno pa je njegova tekstura bolj hrustljava in po okusu bistveno drugačna," odgovarja Tomaž.

Poleg tega pa SPOOF lahko uživate samega, z omakami, lahko pa ga dodate tudi na solato ali sendvič in si tako popestrite obrok. Slastni prigrizki so skratka namenjeni vsem, ki obožujejo kakovostne in hrustljave izdelke iz svinjske kožice.

