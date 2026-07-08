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Kdo najbolj izkorišča zelene milijone?
Inšpektor

Kdo najbolj izkorišča zelene milijone?

Kdo stoji za berači na ljubljanskih ulicah?
Inšpektor

Kdo stoji za berači na ljubljanskih ulicah?

Kje vse bodo parkomati med bloki?
Inšpektor

Kje vse bodo parkomati med bloki?

Študentsko delo se splača
Inšpektor

Študentsko delo se splača

Savdska Arabija pod pritiskom: obrambni pakt s Turčijo in Pakistanom
Tujina

Savdska Arabija pod pritiskom: obrambni pakt s Turčijo in Pakistanom

V zalivu na Pašmanu našli truplo 24-letnega Slovenca
Tujina

V zalivu na Pašmanu našli truplo 24-letnega Slovenca

Divji pohod opice: 18 poškodovanih, zaprli več šol
Tujina

Divji pohod opice: 18 poškodovanih, zaprli več šol

Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih
Tujina

Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih

Nad Srednjim Vrhom izbruhnil požar, gasijo tudi air tractorji in helikopter
Slovenija

Nad Srednjim Vrhom izbruhnil požar, gasijo tudi air tractorji in helikopter

Prepovedano za mlajše od 13? Ne zares! Inšpektor

Prepovedano za mlajše od 13? Ne zares!

9
Odstrel 206 rjavih medvedov: masaker ali nuja? Inšpektor

Odstrel 206 rjavih medvedov: masaker ali nuja?

96
Počitnice na Hrvaškem ali v Aziji? Inšpektor

Počitnice na Hrvaškem ali v Aziji?

14
4500 evrov za tri dni ribarjenja? Inšpektor

4500 evrov za tri dni ribarjenja?

20
Vsako leto več nesreč motoristov: kako varne so slovenske ceste? Inšpektor

Vsako leto več nesreč motoristov: kako varne so slovenske ceste?

130
Bomo leta 3000 pokveke ali vesoljci? Inšpektor

Bomo leta 3000 pokveke ali vesoljci?

113
Šamanski obredi: terapija ali tvegana iluzija? Inšpektor

Šamanski obredi: terapija ali tvegana iluzija?

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Divje rastline: otroci najpogostejše žrtve zastrupitev Inšpektor

Divje rastline: otroci najpogostejše žrtve zastrupitev

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Sezona klopov: kje jih je največ? Kako prenašajo viruse? Slovenija

Sezona klopov: kje jih je največ? Kako prenašajo viruse?

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Kruh: od prazničnega simbola do industrijskega izdelka Naslovnica

Kruh: od prazničnega simbola do industrijskega izdelka

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Sneg, tišina, svoboda ... in tveganje Slovenija

Sneg, tišina, svoboda ... in tveganje

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LED maske – delujejo ali ne? Inšpektor

LED maske – delujejo ali ne?

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Konec verig za pse, zavetišča pa pokajo po šivih: nova zakonodaja odpira nova vprašanja Inšpektor

Konec verig za pse, zavetišča pa pokajo po šivih: nova zakonodaja odpira nova ...

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Kaj pojemo s plastično embalažo? Inšpektor

Kaj pojemo s plastično embalažo?

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Loterija: med matematiko, upanjem in milijoni Inšpektor

Loterija: med matematiko, upanjem in milijoni

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Luksuz belih strmin Inšpektor

Luksuz belih strmin

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Koliko procesirane hrane pojemo Slovenke in Slovenci? Inšpektor

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STANJE NA CESTAH
Nesreče 24ur.com
A4, Maribor - Gruškovje (Hrvaška), priključek Hajdina - razcep Draženci v smeri Ptuja, prometna nesreča, oviran promet.
Zastoji 24ur.com
A1, Ljubljana - Maribor, izvoz 12 Dramlje - predor Pletovarje v smeri Maribora, območje zastojev, zamuda: 15 min, dolžina: 4 km in 700 m.
Ovire 24ur.com
A1, Ljubljana - Koper, pred razcepom Nanos iz smeri Ljubljane, okvara vozila, oviran promet.
VEČ O CESTAH
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