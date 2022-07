Na pot po Sloveniji s tanko denarnico

Dnevno iz Ljubljane na Ravne na Koroškem vozi okoli 10 avtobusov, vožnje trajajo od dveh ur in 15 minut do petih ur, vozovnice stanejo od 10 do 12 evrov. Z vlakom je mogoče na Ravne na Koroškem le preko Maribora, kar traja okoli pet ur, ali preko Avstrije.

Med tednom iz Ljubljane v Trbovlje vozi okoli 30 vlakov, direktnih in s prestopi, najhitrejši vozijo celo manj kot 40 minut, redna cena pa je 5,10 evra za potniški vlak in 6,60 za ostale. Ob sobotah, nedeljah in praznikih velja 75-odstotni popust, torej 1,39 oz. 1,65 evra.

Ko so v Avstriji prazniki, je Mežiška dolina še posebej oblegana, s severno sosedo je povezana tudi z Geoparkom Karavanke, kar koristi turizmu na obeh straneh. Na več kot 1000 kvadratnih kilometrih je povezanih pet slovenskih in devet avstrijskih občin, ki jih povezujejo naravna in kulturna doživetja. Največja atrakcija je zagotovo podzemlje Pece.

Obiskovalce v Trbovljah najbolj zanimajo ogled najvišjega dimnika v Evropi, lokalni hribi in rudarska dediščina. Na dimnik sta pred časom splezala slovenska plezalca Domen Škofic in Janja Garnbret.

Tudi v Brestanico sem nameravala z vlakom, pa se je zapletlo zaradi del na progi med Ljubljano in Litijo, kamor smo morali potniki z avtobusom. Poleti v Brestanico iz Ljubljane vozi okoli 20 vlakov, direktnih in s prestopi, cena vozovnice pa je odvisna od vrste vlaka, in sicer od 7,20 do 10,20 evra. Z več kot enourno zamudo smo le prispeli v Brestanico.

V Trbovljah namenoma združujejo zgodovino, tradicijo, umetniški izraz in sodobne tehnologije po vzoru nekaterih drugih mest, kot je avstrijski Linz. Nad mestom bdi prav posebna skulptura, rudar Prometej. Zgrajen je izključno iz materialov iz rudnika, prinesenih iz jaškov, financirali pa so ga ljudje iz Trbovelj. Postajajo novomedijsko mesto, kjer se razvijajo tehnologija, robotika in elektronika. In mimogrede, v Mali mal'ci so nam pripravili izvrsten grenedirmarš mat ku***.

Obiskovalce v Trbovljah najbolj zanimajo ogled najvišjega dimnika v Evropi, lokalni hribi in rudarska dediščina, ki jo s pomočjo sodobne tehnologije na zelo zanimiv način predstavijo v kleti Delavskega doma, kjer se nahaja 4. dritl – Virtualni muzej rudarstva, in z njimi igra Pobeg iz rudnika. Kako se igra in kako se ogled konča, naj ostane skrivnost za obiskovalce, morda pa bi lahko srečali celo nagajivega perkmandeljca, ki naj bi bival v vsakem rudniku.

V in okoli Brestanice je na voljo veliko pohodnih in kolesarskih poti, v mesto pa sem se z železniške postaje odpravila kar peš, in sicer skozi tunel nekdanje ozkotirne železnice za premog s Senovega. Zdaj je urejen za turistične namene. Praktično za vogalom pa je že nekoč izjemno živahen, zdaj pa precej opustel brestaniški trg, pot trapistov, pranger in prva parna pekarna.

Ponos Brestanice je bazilika Lurške Matere Božje. Da je cerkev lahko tako veliko baziliko zgradila prav v Brestanici, so verjetno zaslužni tudi menihi trapisti, ki so še posebej vplivali na ta kraj in celo Posavje. Njihovo središče je bil grad Rajhenburg. Po trapistih se je začelo črno obdobje na gradu Rajhenburg. Zasedli so ga Nemci, izgnali del menihov in grad spremenili v največje preselitveno taborišče za izgon Slovencev. Po vojni grad postane kaznilnica za ženske, leta 1948 jih je bilo v gradu zaprtih 1081, tri četrtine so bile politične zapornice. Zaprti sta bili tudi Ljuba Prenner in Angela Vode. S sodobnimi umetniškimi razstavami zdaj vračajo gradu barve.

Optimizem vračajo tudi uspehi olimpijca Primoža Kozmusa, njegove medalje in dosežki so predstavljeni prav na gradu Rajhenburg. In prav Primož Kozmus in njegova žena Maja sta lastnika brestaniškega hostla, kamor praviloma zaidejo vsi obiskovalci Brestanice.

V hostlu Kozmus stane nočitev 16 evrov na osebo v večposteljni sobi, medtem ko je dvoposteljna soba na razpolago za 23 evrov na osebo. V Hostlu Punk so cene malo višje, 24 evrov na osebo v večposteljni in 28 evrov v dvoposteljni sobi. V Trbovljah pa boste v hostlu odšteli 18 evrov na osebo v večposteljni in 22 evrov v dvoposteljni sobi.

Umetnost, kultura, šport, tradicija in zgodovina prepletajo praktično vse kraje v Sloveniji. V kombinaciji z naravnimi lepotami, ki jih je Slovenija res prepolna, so vsekakor vredni ogleda in obiska, četudi niso med najbolj obleganimi. Oziroma ravno zato.