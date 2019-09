Adria - od spominov do sedanjosti, od politike do lastnikov, od delavcev do izčrpavanja

Kaj pomeni Adria za slovenski turizem, gospodarstvo in za slovensko povezanost s svetom pojasnjuje predavateljica na Fakulteti za turistične študije Maja Uran Maravić: "Slovenija je destinacija, kjer hodijo turisti na kratke počitnice, povprečna doba bivanja je 2,6 dni. Tudi velik delež poslovnega turizma imamo in s tega vidika je ta letalska dostopnost ključni element celotne turistične ponudbe. Tako da posledice so lahko težke, tudi dolgoročno vezano za ugled Slovenije kot turistične destinacije, zato moramo ta problem zelo hitro rešiti."

Nocoj v rubriki 24UR Inšpektor celotna zgodba o Adrii - od črnobelih fotografij, spominov in pričevanj o ponosu, do slabih poslovnih odločitev, političnih kupčkanj in prodaje slabim lastnikom. Kako se je Adria znašla tu, kjer je zdaj? Kdo se je odločil kaj? Geneza problema in njegovega "reševanja". Primož Jovanović, pilot, povzame situacijo zaposlenih: "Vsi se počutimo nekako ujetniki situacije, v kateri smo se znašli. Se pravi - prodani oz. dani, podarjeni nekemu skladu, brez razmišljanja, kaj to pomeni za 500 zaposlenih, kaj to pomeni za vse ljudi tudi na Aerodromu Ljubljana, ki posredno živijo tudi od našega dela, kaj pomeni za vse dobavitelje, družine. To njih ni brigalo."

Sedanja usoda Adrie Airways, po skoraj 60-ih letih delovanja, ni le odgovornost nemškega sklada, ki jo je kot lastnik zlomil. Je tudi odgovornost slovenske politike, številnih uprav, nadzornikov, SDH-ja, slabe banke ... Bo kdo odgovarjal? Ali tudi oni - kot zaposleni na letališču in v Adrii že tedne in tedne - prenašajo upravičeno slabo voljo številnih potnikov in javnosti? Predvsem pa je zgodba o Adrii Airways dokaz, kam podjetje pripelje slab lastnik. Slab lastnik pa je lahko ali država ali domač lastnik ali tuj lastnik.