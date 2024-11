Ali bi morali v šolah prepovedati telefone?

Za zdaj je odločitev o tem, ali imajo otroci telefon lahko v šoli, prepuščena vsaki šoli posebej, ki praviloma na svetu staršev potrdi hišni red in v njem zapiše šolska pravila. Na večini šol velja, da imajo otroci mobilnik ali katero drugo elektronsko napravo lahko s seboj, vendar je v šolskem času ne smejo uporabljati. Nekatere šole so strožje in zahtevajo, da otroci telefon zjutraj zaklenejo v garderobno omarico in ga po koncu pouka vzamejo. Tako imajo na Osnovni šoli Hajdina, ki smo jo obiskali pred krompirjevimi počitnicami.

Urška Medved, razredničarka 9.a. razreda, je ob našem obisku na razredni uri najprej preverila, ali učenke in učenci spoštujejo šolski hišni red, ki pravi, da morajo mobilne telefone pustiti v garderobnih omaricah. Nekateri ga, nekateri ne, kar pomeni, da so imeli telefone v torbah. A kljub temu jih v času glavnega odmora niso vzeli v roke, pač pa so na mize prinesli družabne igre in se igrali. Devetošolce smo vprašali, kaj je drugače, odkar so manj na telefonih.

O tem, kako težko se je odklopiti od družbenih omrežij, smo se pogovarjali z judoistko Kajo Kajzer, ki je poleti socialna omrežja ugasnila. Na olimpijske igre je namreč odpotovala kot favoritka za medaljo, a je naredila napako in nastope po prvem dvoboju končala. Vsuli so se negativni komentarji. Komentarji te ob takih trenutkih prizadanejo, iskreno pripoveduje Kaja in pojasni tudi, kaj se je zgodilo, ko telefona ni imela ves čas pri sebi in ga tudi ni ves čas 'čekirala'.

Dan Podjed: Pomembno je, da se odklopimo

Antropolog Dan Podjed je eden tistih, ki se javno zavzemajo za zakonsko omejitev elektronskih naprav v šolah. Prosili smo ga, da gre z nami na mestni avtobus in na sprehod po središču Ljubljane, kjer lahko takorekoč na vsakem vogalu srečate mladostnika na telefonu, in pojasni, zakaj je ob tem, ko vsi uporabljamo sodobno tehnologijo, pomembno tudi, da se od nje odklopimo.

Z zakonsko omejitvijo bi, tako Podjed, mladim dali tisto, kar smo tudi mi nekoč imeli v šolah - odlop od zunanjega sveta in mir, da se otroci lahko posvetijo tistemu, kar v življenju zares šteje: znanju, prijateljem, odnosom.

Kaj na to pravi minister za vzgojo in izobraževanje? Slišali boste nocoj v 24ur Inšpektor.

Preveč zaslonov (lahko) vodi v odvisnost

Mednarodna raziskava, ki jo na vsake štiri leta izvajajo v 49 državah, tudi v Sloveniji, je leta 2022 pokazala, da se zaradi prekomerne uporabe elektronskih naprav znaki zasvojenosti z videoigrami kažejo pri vsakem 10 mladostniku, zasvojenost z družbenimi omrežji pa pri dobrih osmih odstotkih vprašanih. In ker je otrok, ki potrebujejo pomoč vse več, so v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna pred dobrim letom zagnali 3-tedenski terapevtski program za otroke in mladostnike, ki prekomerno uporabljajo telefone in druge elektronske naprave.

Doslej se je v program vključilo okoli 40 otrok, pojasnjuje strokovna vodja klimatskega zdravilišča Rakitna, otroška in mladostniška psihiatrinja Jerneja Maček. Za 24ur Inšpektor razlaga tudi o tem, zakaj je pomembno, da v programu sodelujejo starši in kaj je tisto, kar otroke žene pred telefone, računalniške in televizijske ekrane, pred tablice?

Podjed o razlogih za nujen odklop

Z Danom Podjedom smo se o posledicah konstantne priklopljenosti pogovarjali na široko. Najprej denimo o raziskavah o tem, koliko se mladi danes manj družijo v živo, kot so se nekoč.