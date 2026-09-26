Ali korejska kozmetika deluje?

Pred desetimi leti je bila korejska kozmetika eksotika. Danes jo najdemo skoraj povsod. Iz Južne Koreje prihajajo serumi, maske, toniki in kreme, ki obljubljajo skoraj popolno kožo. Industrija je vredna več kot 10 milijard dolarjev in še naprej hitro raste. Velik del uspeha korejske kozmetike pa ni povezan le s kozmetiko, temveč tudi s fenomenom K-popa in korejske popularne kulture. Poleg tega južnokorejska industrija ogromno vlaga v sam razvoj sestavin in v napredne tehnološke oblike dostavnih sistemov teh sestavin v kožo.

Korejske znamke slovijo predvsem po hitrih inovacijah. Medtem ko evropske hiše pogosto leta razvijajo posamezen izdelek, v Južni Koreji nove formule lansirajo bistveno hitreje. Znani so po uporabi sestavin, kot so centella asiatica, tako imenovana cica, fermentirani izvlečki, polžja sluz in peptidi.

Kako se je korejska kozmetika obnesla na našem enomesečnem testu? Kaj so pokazale analize in kaj pravijo strokovnjaki ter dermatologi? Rezultati nocoj v 24UR Inšpektor.

V samem proizvodnem procesu in opremi ni velike razlike z evropsko proizvodnjo. So pa Korejci zelo dobri v tem, da prepoznajo zanimive obetavne sestavine, jih hitro in učinkovito tudi vključijo v nek nov dostavni sistem in postavijo nek trend. V zadnjem času je to med drugim lososova DNK. Gre za krajše fragmente DNK. To so nukleotidi, ne verige, ki pa imajo neko sposobnost, biološko aktivnost, da lahko na povrhnjico oziroma na kožo sprožijo neke celične receptorje. Lahko torej sprožijo signalne poti, ki potem spodbudijo obnovo kože, tvorbo kolagena, elastina in tako naprej. Ni pa to sama po sebi čudežna sestavina.