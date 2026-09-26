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Inšpektor

Ali korejska kozmetika deluje?

Ljubljana, 26. 09. 2026 10.17 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tea Šentjurc
Pametna kozmetika Active Luxe

Polžja sluz, lososova DNK, deset korakov do popolne kože. Korejska kozmetika je osvojila svet in tudi Slovenijo. Na družbenih omrežjih jo promovirajo vplivneži, police drogerij pa so polne izdelkov, ki obljubljajo sijočo kožo brez gub. Toda ali gre za revolucijo v negi kože ali predvsem za odličen marketing?

Pred desetimi leti je bila korejska kozmetika eksotika. Danes jo najdemo skoraj povsod. Iz Južne Koreje prihajajo serumi, maske, toniki in kreme, ki obljubljajo skoraj popolno kožo. Industrija je vredna več kot 10 milijard dolarjev in še naprej hitro raste. Velik del uspeha korejske kozmetike pa ni povezan le s kozmetiko, temveč tudi s fenomenom K-popa in korejske popularne kulture. Poleg tega južnokorejska industrija ogromno vlaga v sam razvoj sestavin in v napredne tehnološke oblike dostavnih sistemov teh sestavin v kožo.

Korejske znamke slovijo predvsem po hitrih inovacijah. Medtem ko evropske hiše pogosto leta razvijajo posamezen izdelek, v Južni Koreji nove formule lansirajo bistveno hitreje. Znani so po uporabi sestavin, kot so centella asiatica, tako imenovana cica, fermentirani izvlečki, polžja sluz in peptidi.

Kako se je korejska kozmetika obnesla na našem enomesečnem testu? Kaj so pokazale analize in kaj pravijo strokovnjaki ter dermatologi? Rezultati nocoj v 24UR Inšpektor.

V samem proizvodnem procesu in opremi ni velike razlike z evropsko proizvodnjo. So pa Korejci zelo dobri v tem, da prepoznajo zanimive obetavne sestavine, jih hitro in učinkovito tudi vključijo v nek nov dostavni sistem in postavijo nek trend. V zadnjem času je to med drugim lososova DNK.

Gre za krajše fragmente DNK. To so nukleotidi, ne verige, ki pa imajo neko sposobnost, biološko aktivnost, da lahko na povrhnjico oziroma na kožo sprožijo neke celične receptorje. Lahko torej sprožijo signalne poti, ki potem spodbudijo obnovo kože, tvorbo kolagena, elastina in tako naprej. Ni pa to sama po sebi čudežna sestavina.

Pri kozmetiki lahko pričakujemo krepitev kožne bariere, malo boljšo navlaženost kože, lahko se začasno izboljša videz drobnih gubic. Kozmetika lahko deluje na različne hiperpigmentacije. Da bi bil enak učinek kot pri nekaterih estetskih dermatoloških posegih, to pa zgolj s kozmetiko ni mogoče.

Pri južnokorejski kozmetiki gre torej za to, kaj komu bolj ustreza. Ti izdelki niso boljši ali slabši od drugih, se pa razlikujejo predvsem v teksturah in formulacijah. Ne gre za čudežne sestavine, za zdravo in lepo kožo še vedno lahko največ naredimo z zdravim življenjskim slogom, redno in pravilno nego ter zaščito pred soncem.

Tea Šentjurc
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