Analiza oljčnih olj: dva od treh vzorcev 'ekstradeviških' oljčnih olj nista bila ekstradeviška

Oljčno olje blagodejno vpliva na naše telo, pravijo strokovnjaki za nutricionistiko. Da ima oljčno olje za nas koristne snovi, vemo že dolgo. A je v poplavi različnih oljčnih olj in izjemno velikem cenovnem razponu med njimi relevantno vprašanje: kaj je dobro oljčno olje? Kaj vse se prodaja pod kakšnimi oznakami v trgovinah? Kakšna so različna oljčna olja? Kako naj potrošnik ve, kaj kupuje? In ali ga kdo zavaja?

Kaj vse se, denimo, prodaja kot ekstradeviško oljčno olje? Ekipa rubrike 24UR Inšpektor je v trgovini naključno kupila tri oljčna olja, na katerih piše "ekstradeviško oljčno olje". Eno je stalo pet evrov, drugo slabih 12 in tretje slabih 27 evrov na liter. Odnesli smo jih na analizo, licencirani preizkuševalci so jih analizirali tako, da niso vedeli, katero olje je katero, in ugotovili: dve od treh naključno izbranih vzorcev olj ne bi smeli imeti oznake ekstradeviško. Nekaj o tem preskusu si lahko ogledate v spodnjem videu ... Kaj je pravo ekstradeviško oljčno olje, kakšne lastnosti mora imeti, pa več jutri v 24UR Inšpektor. Ne zamudite še vseh preverjanj o oljčnem olju, tudi o tem, ali gostilne spoštujejo pravilnik o oljčnem olju, ki velja v naši državi ... Pa o mitih in resnicah o oljčnem olju – denimo, ali se ga res ne sme segrevati? Jutri v 24UR Inšpektor.