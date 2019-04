Aplikacije za seks, ljubezen, zmenke, prijateljstvo

Na kakšen način delujejo te aplikacije, kakšne so njihove zakonitosti, kakšna je psihologija in sociologija izza njih, kaj prinaša tehnologija, kakšne so prednosti in po drugi strani nevarnosti in pasti ... je analizirala s strokovnjaki za jutrišnji 24UR Inšpektor novinarkaPetra Čertanc Mavsar.

Posebnost takšnega iskanja intimnega odnosa, partnerja ali prijatelja je: če nekomu nisi všeč, tega preprosto niti ne izveš. Na vprašanje:"Kakšna je prednost Tinderja in zakaj si v soboto zvečer raje na telefonu kot zunaj?" je eden od uporabnikov napisal: "Tukaj imaš tržnico." Drugi uporabnik: "Tukaj se lahko z več puncami naenkrat pogovarjaš, česar v lokalu ne moreš. Dejstvo je, da niso vsi ljudje enako samozavestni, niso vsi pripravljeni pristopiti k nekomu. Zavrnitev tukaj gor je verjetno lažje preboleti kot v živo." Tretji uporabnik pa: "Ni zadreg. Probaš - rata ali pa ne rata."

Darja Kobal Grum, redna profesorica za občo psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani omenja zadnjo raziskavo, ki je pokazala ravno to. "Da obstaja ena specifična dimenzija oseb, ki iščejo partnerje na teh portalih in to je dimenzija strahu pred zavrnitvijo. Tisti ljudje, ki jih je v realnosti bolj strah, da bi bili zavrnjeni s strani potencialnega partnerja, se lažje odločajo iskati tovrstne stike po spletu. Ta zavrnitev je bistveno mehkejša in ne tako direktna."

Filip Dobranič - heker, filozor in sociolog kulture - pa med drugim pojasni nekatere razlike med aplikacijami, portali ... "Tinder deluje v Ljubljani komaj, deluje pa super v Londonu, kjer je v krogu 10 kilometrov dejansko ogromno ljudi. Ker Badoo nikoli ne zapre tega kroga, ga večinoma, vsaj v Sloveniji, bolj uporabljajo ljudje iz ruralnih predelov ..."

