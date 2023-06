Avto ali javni prevoz?

Sedeža za točno določen avtobus ne more jamčiti nobeden od prevoznikov, pove tudi direktor poslovnega razvoja prevoznega podjetja Arriva Iztok Štrukelj , je pa vozovnica veljavna ves dan in velja tudi za naslednji avtobus. "Seveda za potnika ni lepo, če ostane pred avtobusom, verjetno ni udobno, ampak vendarle se moramo zavedati, da imajo naši avtobusi omejeno število kapacitet," je pojasnil.

Na okencu glavne avtobusne postaje v Ljubljani vozovnic ni možno plačati s plačilnimi karticami, sprejemajo zgolj gotovino. Prav tako na avtobusih in na vlakih, če gre za doplačila ali pa če prodajno mesto na postaji ni odprto in vozovnico kupite na vlaku.

Zamude so in bodo še vedno, saj na tirih trenutno sočasno poteka sedem velikih projektov obnove in nadgradnje infrastrukture, od prog, železniških postaj do predorov in nadvozov, pojasnjuje direktor podjetja Slovenske železnice - Infrastruktura Matjaž Kranjc . Vse več tveganja za motnje, napake, tudi zaradi vse večjega števila vlakov.

Težava pri vlakih so občasne gneče in zamude. Kar zlasti ljudi, ki se z vlakom vozijo v službo, pa jo zaradi tega večkrat zamudijo, odvrne od železnice.

Težava pri vlakih so občasne gneče in zamude

Tako vozovnice za avtobus kot za vlak so ob predložitvi kartice IJPP ob koncih tedna in ob praznikih znižane za 75 odstotkov. Vlak iz Celja v Ljubljano tako čez vikend na osebo stane zgolj 1,80 evra. Vozovnice pa lahko brez težav kupite na kartomatih, ki so že na skoraj vseh postajah.

Rezervacije sedežev v javnem prometu namreč niso možne. Težave nastanejo na najbolj priljubljenih destinacijah, proti obali in Bledu ter Bohinju. Javni promet namreč doživlja renesanso, predvsem s pocenitvami in uvedbo brezplačnih vozovnic za upokojence.

V zadnjem času pa so velika težava tudi kraje kablov, 62 jih je bilo v minulem letu, zaradi česar sodelujejo s Policijo in ostalimi pristojnimi organi. Promet se ustavi, upočasni, zmanjša se prepustnost in bistveno povečajo zamude. Vse, kar se gradi in prenavlja, je namenjeno temu, da bo čez nekaj let železniški promet zanesljiv, da bo manj zamud in manj napak, poudarja Kranjc.

To je vse razumljivo, ampak potnike zelo jezi odnos, ki so ga ob tem deležni. Da bi lahko bilo obveščanje potnikov boljše, priznava tudi direktorica potniškega prometa Slovenskih železnic Darja Kocjan. Maja letos so uvedli interaktivni zemljevid na svoji spletni strani, kjer se je bilo pred tem potniku težko znajti.