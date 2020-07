Barvanje pri frizerju ali doma? Kaj je boljše za naše lase?

A pozor: če barva ne vsebuje amoniaka, potem vsebuje neko drugo alkalno snov, ki poskrbi, da las nabrekne in sprejme barvno molekulo. Barva z amoniakom je od tiste brez amoniaka drugačna le v tem, da nima ostrega vonja. In še to: amoniak sodi med bolj raziskane kemikalije glede stranskih učinkov, zato ni nujno slaba izbira.

Zdravstveni inšpektorat je ravno lani preveril 10 naravnih barv za lase na osnovi kane. Analizirali so različne mikrobiološke parametre, barvila in preverili označbe, opozorila. Od 10 vzorcev so bili le trije skladni z zakonodajo. Vse sporne barve za lase je Zdravstveni inšpektorat odpoklical in obvestil potrošnike, trgovci so jih umaknili s prodajnih polic. Preverjali so tudi šampone in balzame, pri slednjih niso ugotovili nobenih neskladnosti.



Eden od mitov o laseh je ta, da so barve, ki jih lahko kupimo v trgovini, bistveno manj agresivne od profesionalnih barv, ki jih uporabljajo v frizerskih salonih. Učiteljica na ljubljanski frizerski šoli Romana Marolt pravi, da to nikakor ne drži. Pojasnila bo, zakaj.

Poleg barv za lase je na kozmetičnem trgu vedno več proizvodov lasne kozmetike, ki obljubljajo sijoče, zapeljivejše, privlačnejše, bolj dišeče in tudi bolj zdrave lase. Proizvajalci nas s trditvami prepričujejo, da šampon poskrbi za manj lomljenja las, da nemudoma odpravi poškodbe las, da ima šampon hladno stiskano olje makadamije. Pa te trditve držijo? So resnične? Ali naravne barve za lase sploh obstajajo? Odgovori danes in jutri v rubriki 24UR Inšpektor.

Izvedeli boste tudi, kolikšno izpadanje las je normalno in kdaj je izpadanje zaskrbljujoče? Pa o plešavosti, kdaj in zakaj se pojavi, kako jo dedujemo? Kaj je krožno izpadanje las? In zakaj ljudje sivimo?