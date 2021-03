'Besedišče politikov razkriva, da so nehali brati v 5. razredu, uporabljajo metafore iz Tajnega društva PGC'

Slovenski 15-letniki so po bralni pismenosti nad povprečjem držav OECD. To so pokazali zadnji rezultati testa Pisa pred tremi leti. Strokovnjake skrbi večanje števila tistih, ki dosegajo najnižjo stopnjo oziroma le osnovni nivo bralne pismenosti. Teh je 18 odstotkov oziroma že skoraj vsak peti mladostnik. Konkretno: poznamo šest ravni bralne pismenosti, druga pomeni dobesedno razumevanje krajših besedil, medtem ko je za peto in šesto stopnjo, to dosega slabih devet odstotkov slovenskih 15-letnikov, potrebno veliko več, pojasni doktorica Nataša Potočnik z Zavoda za šolstvo."Razlikovati med mnenji in dejstvi. Razbrati zelo prikrite, posredne informacije, prepoznati koncepte v besedilih, argumentacije, se znati pisno odzvati na besedilo. To so daljša, zahtevnejša besedila."

Miha Kovač, publicist in redni profesor na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, je prepričan, da bi država lestvico bralne pismenosti morala dvigniti na višjo raven."Peta stopnja je v resnici osnovna za preživetje v sodobnem svetu. Živimo v svetu, v katerem je ogromno lažnih novic, ogromno impulzivnega komuniciranja, sposobnost, da se od tega odmaknemo, je ključna za preživetje. Če nismo sposobni kritično razumeti sveta okoli sebe, imamo zelo črno prihodnost pred sabo."

Slabo založene šolske knjižnice

Bralna pismenost se začne oblikovati v družini. Za nadgradnjo pa so izjemno pomembni sistemski pogoji, ki otrokom omogočajo, da bralno pismenost razvijajo. To so kakovostna in dostopna predšolska vzgoja, kakovostno javno in brezplačno šolstvo s šolsko knjižnico ter razvita mreža javnih knjižnic. Imamo več kot 700 šolskih knjižnic, ki so velikokrat slabo založene. Na manjših šolah so odprte le ob določenih urah, saj knjižničar hkrati uči še kakšen predmet, poleg tega mora ponekod prehajati med različnimi lokacijami podružničnih šol. Ker je nakup novih knjig v pristojnosti posamezne šole, je založenost knjižnic velikokrat odvisna od ravnateljev oziroma sredstev, ki jih šole za to namenjajo.