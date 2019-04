Biser, ki ima težave

Ob tem pa je najbolj zaskrbljujoče tudi slabšanje stanje jezera, na kar že dolgo opozarjajo strokovnjaki. Vodo v jezeru so vzorčili tudi ob prisotnosti naše ekipe.

Profesorica na fakulteti za turistične študije Maja Uran Maravić pravi: "Ti problemu z infrastrukturo, ki jo imajo na Bledu, to so problemi, ki so desetletja dolgi, meni je to nepojemljivo, da se te stvari ne uredijio." Kdaj se bo južna obvoznica, ki bo povezala Bled in Bohinj in razbremenila cesto mimo Blejskega jezera, začela graditi, ne vemo. Na direkciji za infrastrukturo pravijo, ko bo pridobljeno gradbeno dovoljenje in ko bodo zemljišča odkupljena. Izgradnja te obvoznice ima že zdaj dolgo zgodovino. Tudi zaradi številnih različnih interesov, kje naj bo obvoznica zgrajena oziroma predvsem čez čigavo zemljišče ne sme. A tudi sama obvoznica vseh težav ne bo rešila, potrebna bi bila tudi dodatna parkirišča zunaj mestnega jedra, boljše lokalne ceste, varnejši pločniki, kolesarske poti in druga infrastruktura. In kaj še potrebuje Bled, če želi postati urejena destinacija, ki skrbi za trajnostni razvoj? Predvsem in takoj večjo skrb za jezero.

Ob tem pa v oči bodejo tudi številne vile in druge stavbe, ki propadajo. Tudi na najbolj elitnih mestih. Ena od teh je Riklijeva vila, na kar smo že opozarjali. Da bi se dalo narediti kaj več kot zgolj čakati ... pokažejo primeri iz tujine.

Predsednik društva Spoštujmo Bled Srečko Kunčič pa opozarja na še eno težavo, ki jo zaznavajo nekateri na Bledu."Tisti, ki pride z denarjem, postavi tudi pogoje, kaj bi želel."

Tako denimo opozarjajo, da je direkcija za infrastrukturo zgradila z davkoplačevalskim denarjem novo škarpo ob eni od obnovljenih vil; in sicer gre za novo škarpo na sicer zavarovanem območju, kjer je pri spremembah treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje zavoda za varstvo kulturne dediščine. Niso jih pridobili, zato so na zavodu primer prijavili kulturni in gradbeni inšpekciji. Gradbena je postopek že ustavila, saj je ugotovila, da ni podlage za ukrepanje. Kulturni inšpektorat pa zadevo še preučuje. Na direkciji pravijo, da so izboljšali varnost, mnogi se ne strinjajo. Tudi župan Bleda misli, da je šlo za nepotrebno investicijo, saj da je bila brežina prej lepa in bi lahko ostala.

