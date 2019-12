Bo Salonit Anhovo v prihodnje sežigal več odpadkov kot sedaj?

Podjetje Salonit Anhovo je cementarna in sosežigalnica - okoli 65 odstotkov energije za proizvodnjo dobivajo s sežigom odpadkov. Približno polovica vseh odpadkov, ki jih sežgejo v Salonitu Anhovo, ni iz Slovenije, ampak pridejo iz Italije. Glavna lastnika Salonita Anhovo sta iz Italije in Avstrije. Skupni letni profit Salonita Anhovo je 15,1 milijona evrov, v podjetju je zaposlenih 205 ljudi.

Novinarka Tina Kristan je pogledala v zakulisje in kontekst zgodbe o Salonitu Anhovo, ki želi od države pridobiti zeleno luč za nekatere spremembe, tudi za to, da bi lahko sežigali več odpadkov kot doslej. Govorila je z domačini, predstavniki podjetja, institucijami države, predstavniki občine, okoljevarstveniki, zdravniki, ... črpala podatke in mnenja tudi iz nedavno izdanega zbornika "Vpliv sežiganja odpadkov na okolje in zdravje (Slovensko zdravniško društvo - Sekcija za klinično toksikologijo in Univerzitetni klinični center Ljubljana - Center za klinično toksikologijo in farmakologijo)".

Kakšna so dejstva, ki jih poznamo, in česa vse ne vemo, kakšna so opozorila, kakšni so strahovi ljudi zaradi sežiganja odpadkov v Anhovem, kakšno je življenje v teh krajih, ki jih je v preteklosti močno prizadelo obolevanje zaradi posledic uporabe azbesta, kaj pravijo institucije države, kaj pravijo v podjetju Salonit Anhovo in kaj vse se odvija v zakulisju te zgodbe, zakaj se občani in do Salonita kritični zdravniki bojijo govoriti na glas, kakšni so pritiski ... nocoj v 24UR Inšpektor.