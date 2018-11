Bolj kot predelava sveč jih zanima dobiček

Kot ugotavlja novinarka rubrike 24ur Inšpektor Petra Čertanc Mavsar, ostajajo kupi dogorelih sveč po Sloveniji tudi več let. Zakaj? Ker jih druž be, ki so pristojne za njihovo odvažanje in predelavo, ne prevzemajo dovolj, ker se jim to ne izplača.

Posnetki, ki smo jih naredili na terenu, kupi, ki ostajajo ... še zdaleč niso posledica prvega novembra, glavnina letošnje prvo novembrske porabe sveč namreč sploh še ni romala na dvorišča komunal. Družbe oziroma tako imenovane "sheme", ki so dolžne poskrbeti za te odpadke, pravijo, da se so se ti nabrali predvsem letos, po požaru enega od dveh obratov za predelavo, na komunalah pa zamahujejo z roko: odpadki so se nabirali že prej, tudi ko sta delovala oba obrata.

V rubriki 24ur Inšpektor bomo šli nocoj v bistvo problema. Videli boste vse od začetka do konca - kako nastaja sveča, kam gre, ko dogori, in kako jo predelajo. Kaj se zgodi ob predelavi? In kakšni so kupi odpadnih sveč, ki stojijo leta in leta in tako še izgubljajo "vrednost" za predelavo? Pristojni minister Leben pravi, da je sistem s štirimi "shemami" slab in bi ga morali spremeniti. Trenutno je očitno bolj kot predelava sveč pomemben dobiček. Več nocoj v Inšpektorju.