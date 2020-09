Bolnik ni nič kriv!

To je le eden od zapisov, ki sem jih dobila prejšnji konec tedna, po objavi prvega in drugega dela Fokusa o zdravstvu v času korone. V prispevkih smo opozorili na omejen dostop do primarnega zdravstva, do družinskih zdravnikov. O tem, da bolnikov ne sprejemajo v takšnem številu, kot so jih pred epidemijo. O tem, da jih ne napotujejo na specialistične in diagnostične preglede na sekundarni nivo v obsegu, kot bi bilo treba. Čisto v vseh bolnišnicah, ki smo jih obiskali ali poklicali, so nam povedali, da je omenjenih napotitev za najmanj desetino manj.

Gledalka, ki mi je poslala zgornji zapis se sprašuje še to: "Koliko bolnikov bo še moralo tako trpeti ali pa celo umreti?"Jasno je, da so težave v zdravstvu eskalirale na vseh nivojih. Bolnišnice se pod težo koronavirusa in bolezni Covid-19 sesuvajo. V rubriki Dejstva smo ta teden jasno analizirali stanje, število potrebnih postelj za zdravljenje covida. In na podlagi teh analiz je jasno, da bodo morale bolnišnice ob vse slabši epidemiološki sliki spet opuščati redne programe. To pa je slabo. Danes, v zadnjem delu Fokusa o zdravstvu v času korone, boste še enkrat slišali opozorila o nediagnosticiranih in posledično nezdravljenih bolnikih z rakom, srčnim popuščanjem in številni drugimi boleznimi, in o tem, kakšne bodo posledice.

Država je v zadnjem tednu sprejela nekaj ukrepov, s katerimi skuša preprečiti zlom našega podhranjenega zdravstva. V novem valu širjenja koronavirusa se namreč država ne bo zaprla kot se je spomladi. A od takrat do tega tedna slovenska vlada z ministrom za zdravje na čelu za boljše obvladovanje covida in vseh ostalih bolezni, ki s covidom niso izginile, ni naredila prav veliko. Z drugimi besedami, naredila je veliko premalo.