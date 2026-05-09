Inšpektor

Bomo leta 3000 pokveke ali vesoljci?

Ljubljana, 09. 05. 2026 09.38 pred 23 urami 3 min branja 67

Avtor:
Tea Šentjurc
Evolucija

Sključen hrbet, širok vrat, deformirane roke in dlani, okrepljena notranja veka – bomo ljudje leta 3000 res videti tako? Biotehnologija je tako daleč, da si bomo lahko kmalu izbirali gensko zasnovo naših otrok, če bomo imeli denar, revni pa bi lahko postali bazen rezervnih delov za bogate. Si tega želimo?

Raziskovalci v nekem ameriškem telekomunikacijskem podjetju so s pomočjo umetne inteligence predstavili model Mindy, ki naj bi predstavljala človeka leta 3000, glede na naše sedanje navade. Ideja za tem modelom je, da bi se ljudje zamislili nad svojo pogosto pretirano uporabo telefonov, znanstveno pa nima nobene osnove.

Evolucija namreč ne poteka tako hitro, do leta 3000 se bo zgodilo marsikaj, vendar ne tako, kot kaže ta model, pojasnjuje profesor evolucije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani dr. Peter Trontelj. ''Tiste čudne podobe izključenih ljudi s ploščato lobanjo in zamegljenim očmi, zato kar predolgo gledajo v zaslone, zagotovo niso realne.''

Že zato, ker bodo kmalu ravno te naprave, ki zdaj tako grobo vplivajo na naša telesa, postale veliko bolj človeku prijazne in ergonomske, dodaja dr. Trontelj.

Znanost zna z našimi telesi že danes narediti marsikaj, veliko težje pa posegamo v svoj ključni organ – možgane. Ti se lahko silno hitro prilagodijo, ne da bi se spremenila njihova velikost ali oblika, pojasnjuje nevrolog dr. Zvezdan Pirtošek.

Za spremembo velikosti ali oblike pa bo potrebnih ne samo tisoče, ampak verjetno deset tisoč let. In glede na to, da so se naši možgani zadnjih 11 tisoč let zmanjševali, lahko to pričakujemo tudi v bodoče. ''Seveda to lahko razumemo tudi kot morda proces degeneracije in propada, vendar je močnejša teorija tista, ki pravi, da bomo mi možgane drugače uporabljali, da bodo drugače povezovali, da bodo bolj učinkoviti,'' pravi dr. Pirtošek.

Že zdaj izgubljamo sposobnost poglobljene tišine, pozornosti, kar močno vpliva na spomin in tudi odvisnosti. Pojavlja se dramatičen porast kratkovidnosti pri otrocih, vendar pa ne drži, da so otroci vedno manj inteligentni. Tudi trditev, da zaradi zaslonov postajamo ljudje bolj dementni, je navaden urbani mit.

Prihodnost je težko misliti, zlasti danes, ko se zdi, da bo v kratkem, po domače rečeno, konec sveta. Mnogim se zdi, da se nima smisla truditi.

''Prva stvar je to, da danes živimo na neki način v času po katastrofi. Ampak to ne pomeni, da je katastrofa že mimo, ampak se vseskozi pripravljamo na katastrofo. Se pravi odlašamo,'' ta fenomen pojasnjuje filozof dr. Peter Klepec. ''Drugo, živimo v zelo hudem času, ki ga zaznamujejo tudi čisto resno utemeljeni strahovi pred vojnami širših razsežnosti ali katastrofami.''

Ne glede na to, koliko škode si sami naredimo z načinom življenja, pa posledice niso dedne. Se pa lahko nekatere genske predispozicije hitreje izrazijo zaradi okolja oziroma zaradi življenjskega sloga, tudi staršev. Pa vendar bom sčasoma ljudje drugačni, predvsem zaradi preseljevanja, migracij, ki so sedaj najmočnejši evolucijski dejavnik. V povprečju bomo malce nižji kot zdaj, imeli bomo malce temnejše lase in malce temnejšo kožo.

Bo pa seveda vse bolj vplivala biotehnologija, ko bomo lahko sami izbirali dedni material za svoje potomce – ustvarjali dizajnerske otroke, tako rekoč. V tehnološkem smislu je to že izvedljivo. ''Bo na koncu tako, da bodo predvsem bogati lahko izbirali svoje potomstvo po željah. Tako kot zdaj lepotni kirurg to naredi, si bodo lahko že po katalogu izbrali lastnosti, ki bi jih želeli za svoje potomce. Te možnosti seveda so moralno sporne, ampak zdijo se že na dosegu roke,'' pravi dr. Trontelj.

Po drugi strani se večina ljudi že nekaj časa zaveda, da je človek kot tak postal ne samo zamenljiv, ampak odvečen, pravi dr. Klepec. ''Je kot smeti, se ga lahko odvrže in velik problem danes je pravzaprav sama ideja, da smo pravzaprav lahko ljudje rezervoar rezervnih delov za bogatejše, saj to ni več utopija, ampak realnost.''

inšpektor evolucija telesa človeštvo trontelj pirtošek mekjavič vesolje klepec prihodnost šentjurc

KOMENTARJI67

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

boslo
09. 05. 2026 11.06
Odvisno koliko nas bodo špikali, špricali. V času kovida so govorili, da bomo postali zombiji...
Deep1
09. 05. 2026 10.59
Ušesa, kot Stevo! 😆😆
man1983
09. 05. 2026 10.53
Ta na sliki spominja na Meiro Hot
dark Cat
09. 05. 2026 10.53
taksna na sliki je kercmarka ze danes, ce smo realni
tron3
09. 05. 2026 10.50
Pokvek imate v politiki, kolikor hočeš, sploh Vam ne bo potrebno čakat 3000 let, saj jih volite na štiri leta, ker jim neomajno zaupate in so Vam všeč, nekateri ste celo zaljubljeni v njih!!!
nebel
09. 05. 2026 10.48
Če bodo prevladali Londonski WEFovci in Davosovci, bomo vsi postali pokveke.
August Landmesser
09. 05. 2026 10.56
našteti so desničarji....vse jasno torej
a res1
09. 05. 2026 10.46
A bomo? Če si že spesnil takšen članek ne sprašuj nas? Da li ne!
Watch-Man X
09. 05. 2026 10.47
Lahko sklepamo da ne bo več nobenih morlanih vrednot...
dadinho10
09. 05. 2026 10.44
Neumnost... Kako bomo izgledali cez 1000 let? Ne vemo, kaj bomo jutri, ali bomo imeli ogrevanje, gorivo, hrano, ne vemo ce bo cez leto dni svetovna vojna.... Ne vemo nic.... Zakaj bi se obremenjevali s stvarmi na katere ne da nimamo vpliva, ampak se ne ticejo nas v trenutnem zivljenju... Nihce od nas ne ve, ali se bo jutri sploh zbudil, mi pa bi se sedaj ukvarjali s tem, kako bomo izgledali cez 100,200,500 let... Cez 100 let nobenega od nas ne bo vec med zivimi, velika vecina nasih otrok tudi ne bo... Pa pri nas je recimo, cca 400 stoletnikov...
Wake up
09. 05. 2026 10.43
Urbani mit niso medicinske raziskave o vplivu ekranov na možgane. Npr. pincetni prijem pri otrocih se zakasni zaradi uporabe zaslonov, pomanjkanje koncentracije, itd...
bohinj je zakon
09. 05. 2026 10.42
Vesoljci. Polovica jih je že.
Watch-Man X
09. 05. 2026 10.42
Ja najbolj kar svojega avatarja si bomo ustvarili koker v rpg igri tiča si bom dal do max 100%!
Stojadina-sportiva
09. 05. 2026 10.44
Potem bo za ostalo zmanjkalo procentov 😁
bandit1
09. 05. 2026 10.41
Eni so že sedaj ker non stop visijo na telefonih in čakajo na ukaze.
Watch-Man X
09. 05. 2026 10.40
Jaz se bom čez 3000 let reinkarniral nazaj na zemljo in razfukal to vašo prizadeto hišo.
rogla
09. 05. 2026 10.39
Nekateri in nekatere so z lepotnimi posegi že danes pokveke.
Ici
09. 05. 2026 10.36
Koga to zanima? Kdo ve, če bo ob tako dekadentni družbi človeštvo sploh še obstojalo
Watch-Man X
09. 05. 2026 10.36
Upam da bo vaša prizadeta hiša prej izumrla...
chetnik voivode
09. 05. 2026 10.39
...nehi, tole 💩💩💩 ti je pou LAJFA, @watćiii
jast123
09. 05. 2026 10.34
neumnost, prej bomo izumrli iz več različnih vzrokov
Claus
09. 05. 2026 10.32
Kaj imaju ušesa s tem?
Kucel
09. 05. 2026 10.31
Vsa bitja so vesoljci.
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
