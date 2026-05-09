Bomo leta 3000 pokveke ali vesoljci?

Raziskovalci v nekem ameriškem telekomunikacijskem podjetju so s pomočjo umetne inteligence predstavili model Mindy, ki naj bi predstavljala človeka leta 3000, glede na naše sedanje navade. Ideja za tem modelom je, da bi se ljudje zamislili nad svojo pogosto pretirano uporabo telefonov, znanstveno pa nima nobene osnove. Evolucija namreč ne poteka tako hitro, do leta 3000 se bo zgodilo marsikaj, vendar ne tako, kot kaže ta model, pojasnjuje profesor evolucije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani dr. Peter Trontelj. ''Tiste čudne podobe izključenih ljudi s ploščato lobanjo in zamegljenim očmi, zato kar predolgo gledajo v zaslone, zagotovo niso realne.'' Že zato, ker bodo kmalu ravno te naprave, ki zdaj tako grobo vplivajo na naša telesa, postale veliko bolj človeku prijazne in ergonomske, dodaja dr. Trontelj.

Znanost zna z našimi telesi že danes narediti marsikaj, veliko težje pa posegamo v svoj ključni organ – možgane. Ti se lahko silno hitro prilagodijo, ne da bi se spremenila njihova velikost ali oblika, pojasnjuje nevrolog dr. Zvezdan Pirtošek. Za spremembo velikosti ali oblike pa bo potrebnih ne samo tisoče, ampak verjetno deset tisoč let. In glede na to, da so se naši možgani zadnjih 11 tisoč let zmanjševali, lahko to pričakujemo tudi v bodoče. ''Seveda to lahko razumemo tudi kot morda proces degeneracije in propada, vendar je močnejša teorija tista, ki pravi, da bomo mi možgane drugače uporabljali, da bodo drugače povezovali, da bodo bolj učinkoviti,'' pravi dr. Pirtošek. Že zdaj izgubljamo sposobnost poglobljene tišine, pozornosti, kar močno vpliva na spomin in tudi odvisnosti. Pojavlja se dramatičen porast kratkovidnosti pri otrocih, vendar pa ne drži, da so otroci vedno manj inteligentni. Tudi trditev, da zaradi zaslonov postajamo ljudje bolj dementni, je navaden urbani mit.

Prihodnost je težko misliti, zlasti danes, ko se zdi, da bo v kratkem, po domače rečeno, konec sveta. Mnogim se zdi, da se nima smisla truditi. ''Prva stvar je to, da danes živimo na neki način v času po katastrofi. Ampak to ne pomeni, da je katastrofa že mimo, ampak se vseskozi pripravljamo na katastrofo. Se pravi odlašamo,'' ta fenomen pojasnjuje filozof dr. Peter Klepec. ''Drugo, živimo v zelo hudem času, ki ga zaznamujejo tudi čisto resno utemeljeni strahovi pred vojnami širših razsežnosti ali katastrofami.'' Ne glede na to, koliko škode si sami naredimo z načinom življenja, pa posledice niso dedne. Se pa lahko nekatere genske predispozicije hitreje izrazijo zaradi okolja oziroma zaradi življenjskega sloga, tudi staršev. Pa vendar bom sčasoma ljudje drugačni, predvsem zaradi preseljevanja, migracij, ki so sedaj najmočnejši evolucijski dejavnik. V povprečju bomo malce nižji kot zdaj, imeli bomo malce temnejše lase in malce temnejšo kožo.