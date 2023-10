Bomo še imeli pokojnine?

Vse višje upokojitvene starosti, vse daljše pokojninske dobe, vse bolj negotova prihodnost. Olga Marguč zdaj, ko ima čas, rada skrbi za vrt za domačo hišo. 11. leto je že v pokoju, delala je slabih 38 let in pol. In višina njene pokojnine? "900 evrov," pove brez zadržkov. A doda: "Manjša je, kot sem pričakovala. Pričakovala sem, da bom imela vsaj 1000 evrov pokojnine. Ampak glede na plačo sem vedela, da ne bo tako."

Upokojencev s starostno pokojnino, kot jo ima Olga Marguč – med 800 in 900 evri torej – je v Sloveniji slabih 50 tisoč. Največ starejših – dobrih 88 tisoč – prejema od 600 do 700 evrov. In med njimi je skoraj 80 tisoč takšnih, ki so imeli tako nizke dohodke, da jim mora razliko do zagotovljene pokojnine za polno delovno dobo in predpisano starost – ta znaša 688 evrov – doplačevati država. Podpredsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Stanko Kranvogel je zato povsem jasen: "Za 40 let dela takšna pokojnina ni dostojna. Že v startu bi morala biti pokojnina vsaj za 10, 15 odstotkov višja, kot je prag tveganja revščine. A imamo ogromno ljudi, ki tega ne dosegajo. Mislim, da tu ustvarjamo strahovito socialno bombo."

Več kot 40 odstotkov vseh upokojencev prejema pokojnino pod 700 evri. Več kot 145 tisoč jih iz pokojninske blagajne prejema vsaj eno vrsto socialnega korektiva. "Če gledamo upokojence, ki so trenutno upokojeni, slika ni v redu," se strinja tudi državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Igor Feketija. "Po drugi strani pa: tisti, ki imajo 40 let delovne dobe, so se v zadnjem letu upokojevali s povprečno pokojnino čez 1000 evrov. Kar lahko zagotavlja dostojno preživetje, zlasti, če ima človek rešeno stanovanjsko vprašanje."