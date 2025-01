Bomo za prevoz čez prelaz Vršič plačevali cestnino?

O tem smo se za 24UR Inšpektor pogovarjali s pobudnikom peticije Ivanom Bohnecem ter z alpinistoma Klemnom Jelićem in Petrom Ramušem . Za mnenje smo vprašali Aleša Zdešarja iz Triglavskega narodnega parka in Martina Šolarja iz Planinske zveze. Na očitke o omejevanju uporabe državne ceste, ki je last vseh nas, je odgovarjal Jernej Pavlič s pristojnega ministrstva. Na vprašanje o pobiranju visoke parkirnine v dolini Vrata in porabi tega denarja pa županja občine Kranjska Gora Henrika Zupan .

A pojdimo po vrsti. Dejstvo je, da smo Slovenci planinski narod. Naše gore pomenijo ponos, narodno zavest. Planinstvo je naša identiteta. V gorah vse bolj iščemo tišino in mir, pobeg od hitrega vsakdana. A v poletnih mesecih v naše planine zahaja vse več turistov, ki v dolinah pod hribi puščajo smeti, onesnažujejo z avtomobili. Promet v občutljiv alpski svet je treba omejiti, se strinjajo vsi. A kako? Na kakšen način naravo zaščititi pred množičnim turizmom in obenem prost dostop zagotoviti Slovenkam in Slovencem, ki imajo gore preprosto radi?

Je res nujno, da je cesta pozimi zaprta?

V Vrata smo se z ekipo odpeljali prejšnji teden. Bil je deževen dan, a temperaturno prav nič zimske. Pripeljali smo se do zapornice pred dolino Vrata in se na lastne oči prepričali, da je cesta od zapornice naprej v zimski sezoni, od 15. 11. do 15. 3. torej, odprta le za imetnike dovolilnic. To so praviloma domačini, ki živijo za zapornico, ali pa imajo tam zemljišča. Medtem, ko vsi ostali do Vrat z avtom ne morejo. In to je tisto, kar pohodnike, alpiniste, turne smučarje najbolj boli. Čutijo namreč, da jim je država s tem ukrepom odvzela del življenjskega prostora, del narave, ki jo zaradi pojava množičnega turizma raje obiskujejo izven sezone. Peter Ramuš pravi: "Zagotovo je zapora zame omejevanje osebne svobode, svobode gibanja." Klemen Jelić pa dodaja: "Jaz si predstavljam, da gore ali pa hribi so kot telovadnica za nekoga. In tistega, ki pride v telovadnico, parkirišče čaka brez zapornic, nam so se pa kar naenkrat zapornice pojavile."

Pa je res nujno, da je cesta v Vrata pozimi zaprta? Tudi kadar niso ravno zimske razmere? Upravljalec ceste je Gorenjska gradbena družba, vprašali smo jih. V Triglavskem narodnem parku s tem, da bi bila cesta pozimi odprta, če razmere to dopuščajo, nimajo težav, so pa postavili pogoj, da se ceste ne sme plužiti in ne soliti. Mnenje delijo tudi v Planinski zvezi.