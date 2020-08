Brezposelnost v času korone

Aprila je bilo v Sloveniji 88.648 brezposelnih ali 20 odstotkov več kot lani aprila, junija pa jih je bilo že za 25 odstotkov več kot lani. Najnovejši podatki kažejo podobno sliko za mesec julij, in sicer že 89.397 brezposelnih. V prvi polovici leta se je na Zavod za zaposlovanje na novo prijavilo 54.000 brezposelnih, samo v marcu in aprilu 22.267, kar je 123 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, kažejo podatki Zavoda za zaposlovanje.

Na Statističnem uradu ugotavljajo, da se od februarskih 900 tisoč delovno aktivnih oseb vsak mesec število še naprej znižuje. "In sicer na mesečni ravni najbolj v aprilu - 10.500, marec in maj je nižanje manj izrazito, število se je najbolj znižalo v predelovalnih dejavnosti - za 3700, relativno pa v gostinstvu za 9,3 odstotka ..."

Anita Ogulin z Zveze prijateljev Mladine Ljubljana Moste-Polje pravi: "Ta trenutek nas bolijo tudi zgodbe, ko so ljudje, ki so ves čas korone garali po cele dni, izgubili službo. Zdaj si pravzaprav presenečen, da se vse to lahko dogaja v naši družbi." Stiske ljudi, ki jih je prizadela brezposelnost, so namreč velike. In Ogulinova jih dobro pozna. Ena od sogovornic novinarkeDarje Tibaot Ciringer ima takšno zgodbo - ostala je brez službe, je mama z mladoletno hčerko, odpustili so jo, ko je bila na bolniški, odpuščena je bila na nezakonit način, pravi Anita Ogulin, ki njen primer dobro pozna, ostala je brez plače, na začetku je bila celo brez zdravstvenega zavarovanja, ob tem pa je še zbolela za rakom. Zanjo in za ljudi s podobnimi zgodbami skušajo poskrbeti prek projekta Veriga dobrih ljudi. Tudi o njeni zgodbi nocoj v Inšpektorju, pa tudi v videu.

"Stiske so zelo velike, od tistih, ki dobivajo odpovedi, to so težke situacije ... tisti, ki pa čakajo, da ne vejo, kaj bo, je tenzija tudi vsak dan večja," opisuje Goran Lukić iz Delavske svetovalnice. Opisal bo konkretne primere izkoriščanja delavcev, ki jih vsakodnevno vidijo, pa izigravanje zakonodaje, pritiske na delavce, grožnje delodajalcev ...

Novinarka Darja Tibaot Ciringer je pregledala številke, dobila zgodbe izza teh številk, pogovarjala se je tudi z inšpekcijo - kaj se sme in česa ne, kakšne so pravice ... Tematika je izjemno aktualna.

Kaj nam bodo glede brezposlenosti prinesli naslednji meseci? Kako deluje sistem? Kaj se dogaja na Zavodu za zaposlovanje, kaj na Centrih za socialno delo, kaj načrtuje ministrstvo? Na kaj opozarjajo delavci in delavke, na kaj sindikati? Izguba služba se lahko zgodi vsakemu od nas. Kako se spreminja breposlenost? In kakšne so zgodbe izza številk? Vse to boste videli nocoj v rubriki24UR Inšpektor. Tudi o izkoriščanju delavcev in delavk, o pristiskih, o izigravanju zakonodaje in o velikih stiskah ljudi ... Pa tudi o dobrih zgodbah - ljudeh, ki so izgubili slubo in že dobili novo, zdaj pa pomagajo drugim. Katere službe so trenutno na voljo - tudi o tem nocoj v Inšpektorju.