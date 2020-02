Čistoča javnih stranišč je pomembna za zdravje

In ob tem opozarjajo na pomembnost higiene – da si roke temeljito operemo po uporabi stranišča. In da poskrbimo, da si jih roke primerno operejo tudi majhni otroci, ki še ne znajo poskrbeti za svojo higieno.

Novinarka Tanja Volmut je preverjala, kakšna javna stranišča imamo po Sloveniji. Ob avtocestah, v lokalih, trgovskih centrih, železniških in avtobusnih postajah ... Videli boste, da je večina stranišč vendarle zadovoljivo urejena in čista. Najbolj umazana in nečista stranišča so bila ob preverjanju v nekaterih trgovskih središčih.

In če se lahko marsikdo marsikdaj izogne uporabi javnih stranišč, si mnogi bolniki tega ne morejo privoščiti. Kako zelo pomembno je, da so stranišča dostopna, urejena in čista, poudarjajo zato tudi v Društvu za kronično vnetno črevesno bolezen. Že vrsto let ocenjujejo stanje javnih stranišč po državi – kaj ugotavlja njihova raziskava, boste izvedeli nocoj v 24ur Inšpektor.

O zgodovini javnih stranišč in pomenu čistoče in higiene govori tudi zgodovinar Andrej Studen z Inštituta za novejšo zgodovino. In kaj ugotavljajo inšpektorji? Kaj kažejo nadzori? Kaj ugotavljajo turisti? Kako oni ocenjujejo javna stranišča v Sloveniji? Nocoj v 24ur Inšpektor.

Kljub čiščenju sanitarij so za umazana stranišča krivi predvsem uporabniki; vsako sekundo čistega stranišča kljub temu, da naši delavci čistijo in krožijo po javnih straniščih, ne moremo zagotoviti, to je odvisno tudi od uporabnikov, poudarjajo v ljubljanski VOKA.