Darilo življenja

Danes je Tadej Malovrh zdrav, predava na veterinarski fakulteti, je strokovnjak za imunologijo. In je izjemno hvaležen vsem, ki z lastno krvjo pomagajo drugim ljudem. 24ur Fokus o krvodajalstvu je pripravila novinarkaBrigita Potočnik. Spremljala je tudi pot krvi - od darovalca do prejemnika krvi.

Slišali boste zdravnike, predstavnike Rdečega križa, krvodajalce, prejemnike transfuzijske krvi. Videli boste postopke v laboratorijih, kamor so jo spustili s kamero in pokazali, kako se kri obdeluje in hrani. Kako poteka odvzem krvi, kaj se potem dogaja s krvjo, kdo vse je lahko krvodajalec, kakšne so resnice in kakšni miti o darovanju krvi. Vse pomembne informacije o krvodajalcih in krvodajalstvu, ki rešuje življenja. Ne zamudite nocoj v rubriki 24ur Fokus.