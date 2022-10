Debelost – občutek drugačnosti, ki hromi

S prekomerno težo se Petra Salihovič bori vse od otroštva. Občutek drugačnosti in nemoči, ki jo ob tem čutiš, hromi, se spominja. Zato se še bolj skrivaš v hrani, še več ješ. "V družini imamo sladkorne bolezni, možganske kapi. Imela sem moment, ko sem razmišljala, ali bom tudi jaz taka čez nekaj let, ali bom na vseh možnih zdravilih. In sem rekla ne, zakaj ne bi zdaj to naredila za potem." Odločila se je za bariatrično operacijo, torej operacijo želodca. "Smisel te operacije je, da bi pacienta naučila pravilne diete, to je šest obrokov na dan, količinsko do 150 mililitrov," pravi dr. Gregor Kunst, predstojnik oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Če se pacienti tega ne držijo, se znova lahko zredijo nazaj.