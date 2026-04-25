Divje rastline: otroci najpogostejše žrtve zastrupitev

Ljubljana, 25. 04. 2026 19.12 pred 3 dnevi 2 min branja 5

Petra Čertanc Mavsar
Polje čemaža

Nabiralništvo je vse bolj priljubljeno, v zadnjih 5 letih pa se je z divjimi rastlinami zastupilo kar 630 oseb. Čemaž, podlesek, šmarnica. Napačen list, napačna količina ali napačna priprava so lahko usodni. Kako prepoznati divje rastline?

Le kratek sprehod po gozdu je lahko lekcija o tem, kako tanka je meja med blagodejnimi učinki na telo in zastrupitvijo. Biologinja in poznavalka divjih rastlin Andreja Papež Kristanc med potjo prepozna skoraj vsako rastlino –  od mladih poganjkov hmelja, česnovke, travniške penuše, koprive, divje spomladanske solate – vse to raste na dosegu roke. A le nekaj metrov stran tudi rastline, ki jih ne bi smeli nikoli poskusiti.

Zdravilo ali strup?

Samo odmerek loči zdravilo od strupa, je v 16. stoletju zapisal švicarski zdravnik in znanstvenik Paracelsus. Določene učinkovine, ki jih najdemo v divjih rastlinah, so varne le v laboratoriju, iz njih nastajajo ključna zdravila, pojasnjuje dr. Samo Kreft, farmacevt z dolgoletnimi izkušnjami na področju farmacevtske biologije in zdravilnih rastlin: "Tudi strokovnjak, volčje češnje ne more uporabljati kot čaj, ker ne more točno vedeti, koliko je v tej letini, na tem rastišču alkaloidov atropina, ki je zdravilna učinkovina", pravi. 

Z divjimi rastlini se največkrat zastrupijo otroci do 4. leta starosti. "Otroci največkrat pojejo rdeče in črne plodove poleti in jeseni. Od črnih je najpogosteje pasje zelišče, lovorikovec, redkeje volčja češnja, ki je smrtno nevarna. Od rdečih najpogosteje zaužijejo plodove tise, ki jih najdejo na tleh."  pojasnjuje dr. Miran Brvar, predstojnik Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana. 

Otroci so včasih vedeli, da se rastlin in plodov, ki so strupeni ne dotikajo, pravi dr. Jože Bovcon, vodja botaničnega vrta.  Zdaj, opaža, tega pogosto ne vedo niti njihovi starši.

Čemaž, ki to ni

Pomladno nabiranje čemaža se je v zadnjem času izkazalo za enega najbolj nevarnih trendov. Zaradi podobnosti listov ljudje jesenski podlesek zamenjajo z užitnimi rastlinami – pogosto s tragičnimi posledicami. Zdravniki opozarjajo, da protistrupa ni, simptomi pa se pojavljajo z zamikom, ko je zdravljenje pogosto že neučinkovito. Zastrupljajo se tudi izkušeni nabiralci.

Rastline je treba poznati v različnih fazah rasti, opozarja Andreja Papež Kristanc: "Če si manj izkušen, te rastline hitro zavedejo. Na nekem mestu zgleda bolj taka, drugje je malo drugačna, tudi listi so lahko raznoliki. In moraš vedet, da je to ena in ista rastlina."

Kje je meja med užitnim in smrtonosnim? Zakaj danes zastrupitve niso redkost? In kako se v naravi sploh obnašati? Za tokratno rubriko 24ur Inšpektor smo se odpravili v naravo in tam iskali odgovore - kdaj je rastlina zakladnica, hrana in zdravilo in kdaj strup, ki bi ga morali vsi poznati.

KOMENTARJI5

Quatflow
26. 04. 2026 08.21
Nabirati list po list in ne cele šope kjer lahko hitro nabereš se kaj drugega
flojdi
25. 04. 2026 19.33
.ne razumem kdo ne loci smarnice ood cemaza.naj pocaka na c et.tehdveh se pa res ne da zamenjat.?ali pač
flojdi
25. 04. 2026 19.33
Na Cvet
flojdi
25. 04. 2026 19.33
Cvet
kristinahopsasa
28. 04. 2026 13.54
Jaz tudi ne vem kako lahko to zamenjaš. Mislim, čemaž ima res res poseben vonj po česnu, če ga odtrgaš. Ne moreš falit. Res pa je kot pravi nekdo zgoraj, da ne treba nabirat list po list in ne šope.
