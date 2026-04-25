Divje rastline: otroci najpogostejše žrtve zastrupitev

Le kratek sprehod po gozdu je lahko lekcija o tem, kako tanka je meja med blagodejnimi učinki na telo in zastrupitvijo. Biologinja in poznavalka divjih rastlin Andreja Papež Kristanc med potjo prepozna skoraj vsako rastlino – od mladih poganjkov hmelja, česnovke, travniške penuše, koprive, divje spomladanske solate – vse to raste na dosegu roke. A le nekaj metrov stran tudi rastline, ki jih ne bi smeli nikoli poskusiti.

Samo odmerek loči zdravilo od strupa, je v 16. stoletju zapisal švicarski zdravnik in znanstvenik Paracelsus. Določene učinkovine, ki jih najdemo v divjih rastlinah, so varne le v laboratoriju, iz njih nastajajo ključna zdravila, pojasnjuje dr. Samo Kreft, farmacevt z dolgoletnimi izkušnjami na področju farmacevtske biologije in zdravilnih rastlin: "Tudi strokovnjak, volčje češnje ne more uporabljati kot čaj, ker ne more točno vedeti, koliko je v tej letini, na tem rastišču alkaloidov atropina, ki je zdravilna učinkovina", pravi.

Z divjimi rastlini se največkrat zastrupijo otroci do 4. leta starosti. "Otroci največkrat pojejo rdeče in črne plodove poleti in jeseni. Od črnih je najpogosteje pasje zelišče, lovorikovec, redkeje volčja češnja, ki je smrtno nevarna. Od rdečih najpogosteje zaužijejo plodove tise, ki jih najdejo na tleh." pojasnjuje dr. Miran Brvar, predstojnik Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana.

Otroci so včasih vedeli, da se rastlin in plodov, ki so strupeni ne dotikajo, pravi dr. Jože Bovcon, vodja botaničnega vrta. Zdaj, opaža, tega pogosto ne vedo niti njihovi starši.