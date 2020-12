Dostave - kakovost storitve, cene, čas dostave ...

Vse to smo preverjali za nocojšnjo rubriko 24UR Inšpektor. Zadnje čase se - zaradi epidemije in prihajajočih praznikov - podaljšuje čas dostav, ponekod imajo pomanjkanje prostora v skladiščih, vrste so ponekod tudi pri osebnem prevzemu. Veliko je dobrih izkušenj potrošnikov z dostavami, veliko tudi slabih. Pritožbe letijo tako na cene dostav kot na dostavljalske čase, kar nekaj pritožb leti tudi na način komunikacije dostavljalskih služb s potrošniki-naročniki, ko denimo"ne pride ne paket ne listek, ampak je bil paket na balkonu ali pod stopnicami", pravi ena od strank. Tu so še pritožbe, da nekateri dostavljavci ne upoštevajo ukrepov in nimajo maske na obrazu.

Epidemija je letos korenito spremenila naša življenja in tudi potrošniške navade. Zaradi zaprtja mnogih trgovin, restavracij, zaradi negotovosti in zmanjšanja stikov, potrošniki nakupujejo na spletu več kot kadarkoli prej - po podatkih Statističnega urada je v zadnjih mesecih prek spleta nakupovala že več kot polovica Slovencev. Skladišča dostavljavcev pokajo po šivih, za dostavo se odločajo tudi trgovine, restavracije, cvetličarne, ki prej dostave niso imele. In kar je bilo pred leti še nepredstavljivo - pogosto je zdaj dostava celo brezkontaktna.

V rubriki 24UR Inšpektor boste nocoj videli tudi, kakšna je pot paketa, kaj največ naročamo prebivalci in prebivalke Slovenije, kaj deluje dobro in kaj bi veljalo izboljšati, in seveda tudi, kakšno je delo in kakšno plačilo dostavljavcev ... Na terenu in med številkami je bila novinarka Petra Čertanc Mavsar.

Dostava je izrednega pomena za nakupovalno izkušnjo potrošnika, opozarjaMaruša Grah iz Društva za Marketing Slovenije. Posebej tako imenovani "zadnji kilometer dostave", ko kupci blago dobimo v roke - ta je in bo vse bolj ključen za izbiro potrošnika; glede na to, kakšna je naša izkušnja, ko dobivamo naročeno blago, se pogosto odločamo, pri kom bomo blago sploh naročali in kateri dostavni službi bomo svojo pošiljko zaupali. Tudi zato so se nekatere manjše trgovine v zadnjem času odločile, da bodo svoje izdelke raje dostavljale same.

"Kupci imajo tudi na področju dostave svoja pričakovanja in zelo dobro vedo, kaj je kakovostna dostava in kaj ne. Torej je izrednega pomena komunikacija. Kupci dobro razumemo, da tudi na področju dostave lahko pride do težav, zaradi prekinjenih dobavnih verig, povečanega obsega poslovanja. Pomembno je, da se z nami transparentno in iskreno komunicira. Vse to vpliva na izkušnjo in na odločitev kupca, ali bo nakup pri tem ponudniku opravil še enkrat,"poudarja Maruša Grah.

Včasih se dogaja, da dostava, ne da bi vprašala, če lahko, pusti paket kar pri sosedih, pred vrati, celo na oddaljenih bencinskih servisih. Tega brez dogovora s stranko dostavljavci ne smejo narediti, opozarja Boštjan Okorn z Zveze potrošnikov Slovenije. Največ pritožb, pravi, pa dobijo zaradi doplačil in cen dostave. Kaj še je ugotovila potrošniška organizacija o dostavah? Kakšne so izkušnje iz prvega vala epidemije? Vse to, informacije o dostavah, dostavnih službah, nakupih prek spleta, naročanju v Sloveniji in tujini ... nocoj v Inšpektorju.