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Inšpektor

Drage prenove: se splača delati sam?

Ljubljana, 03. 10. 2026 08.37 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
Tea Šentjurc
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Mojstra ni. Ali pa je zaseden za naslednjih šest mesecev. Ko ga končno dobite, vas preseneti račun. Dobra novica je, da se vedno več mladih vpisuje v šole za mojstrske poklice, vendar jih kljub temu na trgu še vedno primanjkuje. Zato vse več Slovencev zavihava rokave in se popravil, prenov ter montaž loteva kar samih, tudi ženske. Ampak tudi to ima svoje pasti, pri večjih popravilih nas lahko na koncu neizkušenost in nestrokovnost stane še veliko več. V času in denarju, sploh pa v živcih.

Čakanje na obrtnike je vse daljše, storitve pa vse dražje. Stroški v Sloveniji se močno razlikujejo glede na regijo, starost stavbe in dostopnost, ampak okvirno osnovna adaptacija stane med 300 in 600 evri na kvadratni meter. Tu govorimo o brušenju parketa, menjavi vtičnic in morda kakšnem novem kosu pohištva. Cene srednjih prenov, ko že posegamo v kopalnico, menjamo tlake in delno posodabljamo inštalacije, so med 700 in 1100 evri na kvadratni meter. Celovita prenova z rušenjem sten, novimi estrihi in tako dalje pa stane od 1200 evrov na kvadratni meter navzgor.

Pri prenovah starejših stanovanj se stroški praviloma povzpnejo še za okoli 15 odstotkov zaradi skritih napak. Zato se vse več ljudi tudi v Sloveniji znova loteva popravil, prenov in montaž kar v lastni režiji. K temu prispevata dva ključna dejavnika: pomanjkanje usposobljenih kadrov in dostopnost znanja prek spleta.

Trend ''sam svoj mojster'' ni značilen le za Slovenijo. Po napovedih analitikov naj bi se evropski trg izdelkov za domače prenove in projekte do leta 2030 povečal za okoli 35 milijard evrov, predvsem zaradi visokih stroškov prenov, energetske sanacije stavb in želje ljudi po večji samostojnosti pri urejanju doma.

V Sloveniji je pomanjkanje delovne sile posebej izrazito v gradbeništvu in tehničnih poklicih, kjer delodajalci že več let opozarjajo na pomanjkanje električarjev, vodovodarjev, tesarjev in drugih obrtnikov.

Je pa za tovrstna izobraževanja vedno več interesa, pravi ravnatelj Srednje šoie za gradbeništvo in varovanje okolja Celje Arnold Ledl. Če so še pred nekaj leti veljali ti poklici za poklice preteklosti, so zdaj poklici prihodnosti.

Vse bolj mladi ugotavljajo, da je posebno zadovoljstvo delati nekaj s svojimi rokami, da potem tudi vidiš, kaj si naredil, nezanemarljivo pa je tudi dejstvo, da se lahko s tovrstnimi deli precej zasluži.

Medtem ko so pleskanje, sestavljanje pohištva ali manjša popravila pogosto varna in cenovno smiselna, lahko napake pri električnih in vodovodnih instalacijah, hidroizolaciji ali gradbenih posegih povzročijo bistveno višje stroške od prvotnega prihranka.

Mariskateri, seveda ne vsi, mojstri se izogibajo manjšim popravkom ali delu s starim materialom oziroma nas prepričujejo, da se to ne izplača in da je bolje kar vse na novo. V takšnih primerih je dobro, če znamo kaj manjšega narediti tudi sami.

Tea Šentjurc
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Ali korejska kozmetika deluje?

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KOMENTARJI4

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Animal_Pump
03. 10. 2026 09.42
Pač storitve so drage...keramičarji vodovodarji...mizarji...imajo višje tarife kot odvetniki. Pa sej imajo prav...plačaj...al pa delaj sam.
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0 0
kr en 123
03. 10. 2026 09.16
150 eur za puljenje zoba? Tudi to lahko narediš sam... svetuje dr G....
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-2
0 2
Samo navijač
03. 10. 2026 08.44
A je to sploh vprasanje ?? Sami delajte, tudi ce vcadih ne gre. Ko naredis sam v sebi cutis zadovoljstvo. Pa se nekaj ,resili ste se oderuhov. Ravni vceraj mi je kolega vodovodar rekel da ispod 100 evrov na uro ne dela več. Pa kr placajo pravi. No hvala lepa ti jih kar odiraj. Mene ne.
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+8
8 0
stoinena
03. 10. 2026 08.59
res je. stiskat skupaj pvc cevi s toplo peglo res ni neka umetnost. samo ljudje si ne upajo. pa bi si morali, ker to je res igračkanje. pa še video na youtubu imajo.. premnogo teh.
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+5
5 0
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