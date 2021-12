Družina se ves čas spreminja in ne gre za nekaj samoumevnega, pravi sociologinja in profesorica Darja Zaviršek, ki v svoji novi knjigi Družinski pojmovnik za mlade navaja kar 19 pridevnikov, ki označujejo obliko družine ali njene kontekstualne posebnosti: heterospolna, jedrna, monogamna, socialistična, istospolna ali mavrična, enostarševska, posvojiteljska, večgeneracijska, združena, poliamorozna, prijateljska, hibridna in tako dalje. ''Družino delamo in družin je toliko, kot je ljudi. Vsak si družino predstavlja po svoje – za mnoge je družina partner ali partnerica in pes, imamo pa tudi zelo velike in nuklearne družine, recimo enostarševske,'' pravi profesorica Zaviršek.

Na začetku letošnjega leta je bilo v Sloveniji slabih 600 tisoč družin (587.448), od tega 70 odstotkov družin z otroki (412.534), 30 odstotkov (174.914) pa družin brez otrok. Od leta 2011 se je število družin povečalo za 20.000, od tega za 10.000 v zadnjih treh letih. Najpogostejši tip družine je poročen par z otroki, a se število takih družin že tri desetletja zmanjšuje in trenutno jih je v Sloveniji 35 odstotkov. Zanimivo je, da se je v zadnjem desetletju povečalo število dvočlanskih, enočlanskih in velikih gospodinjstev (s šestimi ali več člani), zmanjšalo pa se je število gospodinjstev s tremi, štirimi ali petimi člani.

Med družinami z več otroki je tudi družina Jakše. Tina in Klemen imata šest malčkov, starih od enega do deset let: dvojčka Matica in Žana, Piko, Izo, Svita in Elo. Tina si je od malega želela veliko otrok, sedem, a si tega dolgo ni upala izraziti, saj ni bilo dobro sprejeto. Pričakovanja družbe se namreč še vedno vrtijo okoli stereotipov o tipični družini. Kaj pa pravijo številke? Med družinami z otroki jih je bilo 55 odstotkov z enim otrokom, 36 odstotkov z dvema. Družin s petimi ali več otroki je bilo 1.543, družin z desetimi ali več otroki pa 16. Družine v Sloveniji so imele v povprečju 1,10 otroka, če upoštevamo samo družine z otroki pa 1,56.

Vse bolj se spreminjajo tudi tradicionalne vloge v družini in delitev dela po spolu. Krištof Ramovš je očka, ki se je ob rojstvu danes skoraj dveletne Ele v dogovoru z ženo odločil ostati doma. Žena se je po treh mesecih porodniške odsotnosti vrnila na izobraževanje in v službo, ki vzame veliko časa in nima klasičnega delovnika, on pa je od takrat skrbel za Elo in dom ter opravljal vsa gospodinjska opravila. Pravi, da je zelo zadovoljen in namerava še nekaj časa ostati očka, ki je doma. Odzivi okolice so bili zelo pozitivni, čeprav se je že prej pripravil na morebitno zafrkavanje.