Imamo zastoje, ki na cestah nastanejo z razlogom in se zdijo nekako logični - ko so dela na cesti, ovire, nesreče ... Obstajajo pa tudi zastoji, ki nastanejo - in to zelo pogosto - le zato, ker vozimo tako, kot ne bi smeli. Strokovnjaki za varno vožnjo takšnim zastojem rečejo fantomski zastoji.

Takoimenovani fantomski zastoji nastanejo, ko eno vozilo v vozeči koloni naglo pospešuje in zavira. Pogosto ljudje v gneči vozijo natanko tako, saj so mnogi prepričani, da bodo na takšen način prej prišli na cilj. V resnici pa le še dodatno povzročajo zastoje. Kako nastajajo fantomski zastoji, pojasnjujeta novinarka 24ur Inšpektor Petra Čertanc Mavsar in strokovnjak za mobilnost Andrej Brglez, jutri v rubriki 24ur Inšpektor pa širše in celovito o zastojih na cestah in o pretočnosti prometa. 24UR Inšpektor: Pretočnost prometa FOTO: 24UR Inšpektor