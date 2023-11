Femicid: vsako drugo umorjeno žensko ubije partner

Kako bi lahko uspešneje preprečevali nasilje v družini, kje smo? Koliko žensk živi v odnosih, kjer vlada ena od oblik nasilja?

V 24UR Inšpektor boste slišali izpoved žrtve nasilja, ki jo je nekdanji partner tako brutalno pretepel, da je pristala na intenzivni negi. Preživela je in se mu uprla, zavoljo svojega življenja in življenja njunih otrok. Ravno otroci so "skrite" žrtve partnerskega nasilja, v nekaterih primerih tudi femicida. Si predstavljate, da otrok vidi, kako je oče ubil mater? Otrok po femicidu ostane brez obeh staršev, mama je mrtva, oče v zaporu. To so nepredstavljive stiske, ki pa jih je treba nasloviti. O vsem tem v Popkastu z doc. dr. Jasno Podreko, sociologinjo s Filozofske fakultete v Ljubljani.