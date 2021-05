Fizioterapija: kako vedeti, kdo je šarlatan in kdo ne?

Kako vedeti, kdo je šarlatan in kdo ne, kdo izrablja poklic in kdo ga opravlja predano in predvsem varno, to je eno izmed ključnih vprašanj, na katerega bo skupaj s sogovorniki v nocojšnji rubriki 24UR Inšpektor odgovarjala novinarka Maja Sodja .

Osnovno vodilo vsakega fizioterapevta mora biti etično, odgovorno, varno in kakovostno delo. A mnogi v fizioterapiji vidijo le zaslužek, biznis, ki se splača. In na drugi strani zloraba fizioterapevtskega naziva, kar je skrb vzbujajoče. Torej, da fizioterapijo izvajajo ljudje, ki za ta poklic niso strokovno usposobljeni. Na ta resen problem opozarja tudi Alan Kacin, ki poučuje na Zdravstveni fakulteti ljubljanske univerze, ta je poleg primorske Fakultete za vede o zdravju edina javna izobraževalna ustanova za študij fizioterapije."Dostikrat to opravljajo kozmetični saloni ali kineziologi, to je neko sivo polje, ki ga nihče zares ne nadzoruje. So tudi primeri po manipulacijah hrbtenice, pri katerih je prišlo do hujših okvar živčevja."

Ali, kot pravi fizioterapevt Matej Čebokelj, "če uporablja tehnike, ki so lahko zelo nevarne, so pa zelo famozne, če malo škripa, manipulacije, to je lahko nevarno. In zato so izobraževanja, kjer te naučijo rdečih klicajev."Ti rdeči klicaji so: kdaj se določena tehnika uporablja in kdaj ne, za koga je primerna in za koga nikakor ni, kako se izvaja, aplicira.

Potreb po fizioterapiji je vse več. Nesreče pri delu, prometne nesreče, okvare zaradi bolezni, bolečine zaradi vse bolj sedečega načina življenja, zaradi stresa. Premalo se gibljemo – vsi, otroci in odrasli. Druga skrajnost pa so tisti rekreativni športniki, ki v želji po zdravem načinu življenja pretiravajo in pogosto precenijo svoje gibalne sposobnosti.

V Sloveniji imamo 1611 fizioterapevtov in terapevtk. 1208 jih dela v javni zdravstveni mreži – v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, specializiranih inštitutih, kot je Soča, bolnišnicah in zdraviliščih ter na koncesijo. 403 so zasebniki.